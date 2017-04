El campeón está en camino

Este domingo a partir de las 18.30 horas se disputará la final del X Torneo de Fútbol Alevín Las Palmas-Copa Rodagón y se conocerá el equipo que representará a Canarias en la Fase Nacional, que acudirá con los gastos costeados a jugar a la denominada Danone Nations Cup, que tendrá lugar el primer fin de semana de junio en Barcelona.



Los conjuntos que partían como favoritos antes de iniciarse este evento continúan en el mismo, tras ganar sus respectivos compromisos en la jornada de este sábado, que se desarrolló en siete campos de césped artificial de la Ciudad Deportiva Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, en un día de radiante sol y algo de brisa.



Campeones y subcampeones de la primera ronda pasan a disputar los dieciseisavos de final en la lucha por el campeonato, cuyos encuentros se jugarán en la jornada matinal de este domingo.



Los campeones de los 16 grupos clasificatorios fueron los siguientes: Los Llanos de Aridane, Atlético Gran Canaria A, Las Majoreras A, Huracán A, CD Tenerife, UD Las Palmas, Daniel Carnevali, Longuera Toscal A, Adeje A, Huracán B, La Garita, Unión Viera A, Doramas, Las Coloradas, Estrella A y Orientación Marítima.



Por lo que respecta a los filiales de los dos equipos representativos de ambas provincias, la UD Las Palmas goleó en sus tres encuentros, mientras que el Tenerife lo hizo en dos y en el restante superó por 2-0 a Las Majoreras B que entrena Candy Ramírez, conjunto que planteó seria oposición al jugar un encuentro muy serio.



Candy quedó satisfecho pese a la derrota, "porque este torneo sirve de aprendizaje y diversión. Mis niños han dado el callo ante un gran Tenerife y en presencia de dos aficiones espectaculares".



Ramírez, entrenador igualmente del equipo femenino absoluto de la entidad de Ingenio, que preside Manuel Garau, cuenta con la portera Naomi y la centrocampista Stefi, que no tienen nada que envidiar a sus restantes compañeros de este prometedor equipo.



El Viera A de Guayre, imbatido



Otro de los conjuntos que está mostrando su gran potencial en esta primera fase es el Unión Viera A, que aún no ha encajado en un gol en tres partidos, y que está dirigido por Guayre Betancor, un ilustre del fútbol nacional.



El ex delantero de la UD y de la selección española dijo que "mi equipo lleva toda la temporada jugando con el balón controlado desde atrás, y vamos a ver qué pasa ahora en las eliminatorias directas, porque si los chicos siguen enchufados tendremos posibilidades de optar a todo".



Guayre se congratuló de ver jugar un torneo de este tipo en campos de césped artificial de primer nivel: "En mi época, los jugadores comíamos tierra -sonríe- hasta en la época de Las Palmas Atlético, cuando teníamos 20 años, y hoy los niños pueden hacer mejores cosas sobre esta superficie".



Por lo que se refiere a la jornada dominical que cerrará esta edición, la misma comenzará a las 09.40 horas con partidos de la Copa Consolación y de la Fase Final, y los partidos decisivos de ambas se disputarán a las 13.30 horas y 18.30, respectivamente, pudiéndose seguir todos los resultados a través de la página web rodagonsport.com.



Durante estos días, la organización ha dispuesto de zonas de ocio y restauración en las proximidades de los campos de juego para los numerosos acompañantes que se están dando cita en la Ciudad Deportiva Maspalomas, que registra un excepcional ambiente lúdico-deportivo, como no se había vivido con anterioridad.