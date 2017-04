El Rocasa, semifinalista copero

El Rocasa Gran Canaria pelea hoy, a partir de las 17.30 horas en el Pabellón de Porriño (Pontevedra), por un puesto en la final de la Copa de la Reina. Su rival, el Helvetia Alcobendas. Las grancanarias se clasificaron ayer para las semifinales después de derrotar por 33-21 al Rincón Fertilidad Málaga en el choque de cuartos. La otra semi la protagonizan el Bera Bera y el Mecalia Atlético Guardés.



Ante el cuadro malagueño, las pupilas de Antonio Moreno firmaron un partido muy serio. Bajo la batuta de María Luján, las teldenses se hacían rápidamente con la ventaja en el marcador. Su rival, presa del nerviosismo, cometía numerosas pérdidas de balón y esta circunstancia la aprovechaban las amarillas para lanzar peligrosas contras.



El Rocasa Gran Canaria no iba a tardar en abrir brecha en el marcador ante la impotencia del Rincón Fertilidad Málaga, que sufría en cada para encontrar el camino de la portería de Silvia Navarro. Así, al descanso, la diferencia en el marcador reflejaba la superioridad del cuadro grancanario (17-9).



El inicio de la segunda mitad no iba a dibujar un escenario muy distinto, ya que el conjunto teldense no aflojó su ritmo. Diego Carrasco, técnico malagueño, buscaba algún revulsivo, pero sin lograr modificar el rumbo. Su colega en el banquillo amarillo, en vista de que el marcador no sufría ninguna permuta considerable, movía sus fichas para dar descanso a sus mejores jugadoras. Esto no varió el ritmo del choque y el cuadro isleño se llevaba el triunfo sin desgaste (33-21).