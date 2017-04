El Rocasa aplasta al Alcobendas y alcanza la final

A por su segunda Copa de la Reina. El Rocasa Gran Canaria barrió con solvencia al Helvetia Alcobendas (29-19) en las semifinales del torneo copero para alcanzar el partido por el título. Una final que el conjunto teldense jugará hoy (12.00 horas, en directo por Teledeporte) frente al Bera Bera, que dejó en la cuneta al Mecalia Atlético Guardés (20-19) en la otra semifinal del torneo que se disputa en Porriño (Pontevedra).



Al Rocasa le costó ayer entrar en el partido. El equipo madrileño aprovechó la falta de intensidad defensiva de las teldenses para empezar a poner las primeras ventajas en el marcador (1-3).



Sin embargo, El Rocasa Gran Canaria no iba a tardar en despertar de su parsimonia inicial. La veterana Mihaela Ciobanu empezó a perder efectividad en la portería. A eso se le unió la fortaleza del bloque central defensivo, formado por Ana Hamciuc, Almudena Rodríguez y Lisandra Lusson. Silvia Navarro empezó a crecer en portería para reducir los porcentajes de efectividad del equipo de Félix García, que perdía toda su ventaja en el marcador (12-8). Tanto que el Rocasa se marchó con cuatro goles de ventaja al descanso (15-11).



María Luján, a resolver



El Helvetia volvió del descanso con ganas de apretar el partido, pero el combinado insular no lo puso fácil para dar lugar a la sorpresa. María Luján impuso su criterio en pista para disparar a las discípulas de Antonio Moreno.



Castigado físicamente por la prórroga del sábado contra el Godoy Maceira Porriño, el equipo de Félix García no podía hacer nada. El Rocasa Gran Canaria apretaba y hacía más daño en el marcador disparando su renta (26-15). Antonio Moreno se pudo dar el lujo de rotar a sus jugadoras y otorgarle minutos a su segunda línea. Con el trám ite de la semifinal cumplido con creces, ahora le queda lo más difícil: tumbar al Bera Bera en la final, el gran favorito del torneo.