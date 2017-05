Las Palmas cae en el primer partido con un Villarreal muy superior

Nunca pudo ser. El juvenil de la UD Las Palmas de los récords -29 victorias, 2 empates y una derrota- no tuvo nada que hacer frente al Villarreal, un equipo muy superior a los amarillos que controló, dominó y ganó por 0-2 al equipo canario.



Pachi Castellano y José Ojeda alinearon un equipo defensivo tras comprobar el potencial del Villarreal, campeón del grupo VII. En la primera parte solo jugaron con un punta, el centrocampistaAdib.



La UD estuvo a merced de su potente rival. Se cerró a atrás y buscó la contra y las jugadas de estrategia como único recurso ofensivo. El balón era del Villarreal, que lo movía con solvencia y ultizaba las bandas para buscar el camino del gol desde el principio.



No lo hizo mal Las Palmas a la hora de evitar situaciones comprometidas en la primera media hora. El portero Juan Carlos no pasaba apuros y la defensa era contundente. Eso sí, al portero contrario Josele apenas lo vieron de cerca y sólo un disparo escorado de Nano requirió de sus servicios puesto que en la estrategia no hubo opciones.



Todo se puso cuesta arriba tras un grave error, aunque reclamaron falta. Un balón el área que no atrapa Juan Carlos, el balón cae a los pies del internacional Alex Millán y su disparo acaba en el fondo de la portería tras dar en un defensa.



Minuto 34 y el 0-1 que obligaba a un cambio de estrategia para revertir la suerte en el marcador.



El Villarreal aprovechó al máximo su mejor ocasión y en la segunda parte dio la puntilla con una acción individual de Villa, que en diagonal cruzó el campo canario y conectó un duro disparo con la derecha que se coló por el primer palo. La estirada de Juan Carlos fue insuficiente para evitar el 0-2 en el minuto 59. La eliminatoria estaba totalmente perdida.



Para entonces la UD jugaba con un punta nato como Jeremi Betancor, pero ni su entrada ni los siguientes cambios fueron el revulsivo ante el potencial de los castellonenses, que ya jugaban cómodos e incluso pudieron aumentar la cuenta en un espectacular cabezazo de Villa que Juan Carlos salvó enviando el balón a córner.



La alineación de Las Palmas fue esta: Juan Carlos; Ramsés, Cristian, Nebai, Joel, Gastón (Echedey 57'), Yeray, Adib (Jeremy 50'), Nano (David Ramírez 72'), Adrián Rodríguez (Isidro 70') y Kilian.



El Villarreal jugará mañana en O'Couto con el Real Madrid, que venció al Atlético (2-1). Málaga-Celta es la otra semifinal. El Málaga ganó 2-4 al FC Barcelona y el Celta 2-1 a Osasuna.