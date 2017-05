El Rocasa destrona al Bera Bera

Con lucha y pundonor se ganan los partidos y el Rocasa Gran Canaria ayer demostró que de ambas cosas está sobrado. Cuando todo parecía perdido provocó la prórroga y acabó imponiéndose al Super Amara Bera Bera en la final la Copa de S.M. La Reina, gracias sobre todo a la gran aportación de la portera canaria Dara Hernández, que salió a pista en el minuto cuarenta y tan solo encajó seis goles en media hora.



Por cuarta vez, en los últimos cinco años, se encontraban el Super Amara Bera Bera y el Rocasa Gran Canaria Ace en la final de la Copa S.M. La Reina con un balance a favor de las vascas de dos victorias -en los años 2013 y 2014- por una sola de las canarias - (20-19) en la final de 2015, disputada en Castellón de La Plana-.



El Rocasa Gran Canaria quería sacarse la espina de la temporada pasada donde el conjunto teldense quedó eliminado en la ronda de semifinales y no pudo disputar la final como en las tres temporadas anteriores y lo consiguió.



A pesar del cansancio sufrido por las vascas en los dos días anterios (sufrieron para ganar sus repectivos partidos, el último ante el Mecalia Guardés en semifinales), no como el Rocasa Gran Canaria que llegaba un poco más freco, el Super Amara Bera Bera salió como un huracán y en los tres primeros minutos ya tenía un claro 3-0 a su favor. Le estaba costando al Rocasa encontrar la portería y tuvo que recurrir al lanzamiento exterior para conseguir sus dos primeros goles.



Un equipo sin ideas



El ritmo que imprimía el Super Amara Bera Bera era muy alto y cogían a la defensa canaria sin estar colocada lo que provocaba facilidades de cara al gol al equipo contrario. Las canarias desperdiciaron dos ataques consecutivos para reducir la ventaja de tres goles (penalti y contraataque fallado).



Antonio Moreno pidió tiempo muerto porque sus jugadoras se estaban quedando sin ideas. Pero no sirvió de nada porque siguieron cometiendo fallos que eran aprovechados por las vascas para correr y marcar al contraataque una y otra vez hasta llegar a tener una ventaja de cinco goles a falta de siete minutos para el final del primer tiempo, renta que se mantuvo al llegar al descanso (15-10).



Portentosa Dara



Tras el paso por los vestuarios, el Rocasa Gran Canaria Ace salió con otra mentalidad y consiguió dos goles consecutivos que hacían pensar en la remontada, pero una vez más la garra de las donostiarras dejaron en una mera anécdota el amago canario, ya que Ana Isabel Martínez seguía subiendo a las alturas para marcar goles y Ana Temprano hacía un fortín de su portería.



Cuando todo parecía perdido, Antonio Moreno, técnico del cuadro de Las Remudas, reajustó la defensa y además dio entrada en la portería a la joven valsequillera Dara Hernández. Y ahí comenzó la reacción del Rocasa.



El cambio en la portería fue clave en la recuperación del conjunto amarillo -ayer de verde- y provocó que el Super Amara Bera Bera estuviera sin marcar durante catorce minutos, mientras las teldenses sí que anotaban y se hicieron con un increíble parcial de 0-8 -y cabe destacar en esos minutos siete importantísimas paradas de la joven portera Dara Hernández, de tan sólo 18 años y que el artífice de ese marcador-. Así las cosas, las vascas comenzaron a ponerse nerviosas y el Rocasa Gran Canaria Ace consiguió darle la vuelta al marcador con goles de Lisandra y Almudena Rodríguez (20-23).



Hasta ese momento no sabían lo que era tener el marcador en contra y aunque supieron reponerse y acabar en tablas el partido con un parcial 3-1 en los últimos diez minutos, las canarias dispusieron de la última ocasión del partido, a través de un golpe franco directo -los colegiados anularon el gol anotado por María González, que hubiese dado el título a las ayer verdillas, al considerar que hubo falta previamente-, para ganar, pero en ese último suspiro María Luján estrelló el balón contra la barrera del conjunto txuri urdin.



Con ello era obligado jugar la prórroga para decidir el campeón. Merecía la pena ese tiempo extra, pues el encuentro en sus sesenta minutos había sido simplemente impresionante, con un tiempo para cada equipo y un conjunto canario que descubrió una estrella en su portería; y tras la prórroga las canarias conseguirían vencer y levantar la copa de campeonas.



De poder a poder



Ya en la prórroga -que comenzaba con otra parada de Dara-, Melania Falcón anotó en el primer tiempo, que gracias a las intervenciones de ambas guardametas no tuvo más goles en esos primeros cinco minutos extra de partido.



La segunda parte de la prolongación fue jugada de poder a poder, y el Rocasa se hizo con el título merced a dos goles, marcados por Lisandra y Almudena -que neutralizaron los dos tantos del cuadro donostiarra en este periodo, anotados por Maitane Etxeberría y Ana Isabel Martínez para las de Montse Puche- y, sobre todo, a las intervenciones de Dara Hernández bajo los palos, pues una intervención suya con una gran parada a lanzamiento de López, a falta de apenas diez segundos, dio el título a las amarillas y a ella el premio de MVP de la gran final de Porriño.