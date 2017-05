Honores para un Rocasa eterno

El secreto de la industria de talento verde. Una fábrica invencible. El Rocasa Remudas ACE Gran Canaria, con un presupuesto de 400.000 euros, para toda la cadena, logró tumbar al Bera Bera que luce un millón de euros en el ejercicio económico. Con la portera Dara como la reina de la cita de Porriño, el conjunto de Las Remudas encadena tres títulos en los últimos tres años. "Ahora nos pedirán una corona cada doce meses; hay que ser cautos", detalló el entrenador y presidente.



El plantel y cuerpo técnico fue agasajado ayer en el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Además, con un premio de leyenda. El Consejo de Gobierno aprobado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, a propuesta del presidente Fernando Clavijo, a las tricampeonas. Dos veces se han llevado la gloria en la Copa de la Reina (2015 y 2015 ante el gigante Bera Bera), y en una, en Europa con la EHF Challenge Cup -2016 en el Rita Hernández de Telde-.



Sueños y hazañas de Tiddara



La extremo izquierdo del Rocasa es la embajadora de raza y coraje de un plantel de talento infinito. Se muestra ambiciosa: "Una nunca se acostumbra a ganar títulos, sino que lo celebras siempre como si fuese el primero. Es lo máximo".



Elogia la pasión y los ánimos de la marea verde de Las Remudas. "Tras ganar la Copa; estamos agotadas, pero no por estar de fiesta sino por lo que trabajamos. El recibimiento en el aeropuerto fue espectacular. Allí acabamos todas saltando y cantando, y querría dar las gracias a toda esa gente que siempre nos ha apoyado", detalla la internacional, que llama con fuerza a la puerta de Carlos Viver [el nuevo seleccionador de las Guerreras].



El futuro de Luján



Otra de las grandes estrellas del Rocasa fue la central teldense María Luján. Anotó siete dianas, y domó a la bestia donostiarra en el parqué del pabellón de Porriño. Actuación para enmarcar: "En el descanso tiré de galones y experiencia; no lo hice sola. Tenía la ayuda de María González -una de las capitanas- y comenzamos a dar ánimos (...) Todo salió de maravilla".



Aplaude la labor de la portera grancanaria Dara Hernández, de solo 18 años, y que fue reconocida como la MVP de la gran final de Copa de la Reina. "Con la actuación de una gran Dara; que estuvo espectacular (...) Fuimos más precisas y fluidas. No tengo palabras para definir su actuación, porque lo hizo muy bien pese a su corta experiencia en este tipo de partidos".



Con el 20-15 en el marcador electrónico, para las donostiarras, Antonio Moreno firmó una jugada magistral. Retiró a Silvia Navarro, la figura más emblemática de las Guerreras, y apostó por la novata Dara. Fue el jaque mate de gloria.



"Antonio tuvo la valentía de quitar a una portera como Silvia [exponente de la edad de oro de España] para poner a Dara. Cuando terminó el partido; lo felicité". Llama a la puerta de la selección nacional, se ha ganado el debut. Pero sigue sin llegar su citación. Comienza a perder la fe. ¿Ha tirado la toalla?



"Es una buena pregunta; seguiré trabajando duro en mi club". Pero en su futuro, aparece una nueva oportunidad profesional. Aparece el fantasma de la retirada.



"Restan cuatro partidos para terminar la Liga y ya veremos qué pasa. Tengo una clínica con la que tengo casi apalabrado mi futuro laboral como fisioterapeuta y me reclaman compromiso sea total. Ojalá pudiese compaginar las dos cosas, porque el balonmano me tiene enamorada", apostilla.



Para el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, y del consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, el Rocasa "es el orgullo de Las Remudas y de la Isla". La alcaldesa de Telde Carmen Hernández también se sumó a la ola de elogios. "Son las reinas del pundonor; se merecen una avenida", realza un vecino. La pasarela verde de talento es leyenda. Tres títulos y un hueco en el cielo de las hazañas.