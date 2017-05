Lukyanuk y su Ford Fiesta R5 golpean primero

El ruso Alexey Lukyanuk a los mandos de un Ford Fiesta R5 se adjudicó la Qualifying Stage con un crono de 1:59.674, que le da el privilegio de elegir lugar en el orden de salida para la primera etapa a disputar en la jornada de mañana. El vencedor de la pasada edición de la cita grancanaria mostró un alto ritmo de carrera en los tres kilómetros del tramo de calificación y Shakedown, lo que hace presagiar que será uno de los aspirante a la victoria final, máxime tras el mal resultado logrado en la primera cita del ERC, en Azores, que contabilizó un abandono por avería mecánica.

Lukyanuk fue el único piloto en bajar de la barrera de los dos minutos, ya que el segundo clasificado el también ruso Nikolay Gryazin con Skoda Fabia R5, paraba el crono en un tiempo de 2:00.305. La tercera posición fue para el piloto español del equipo oficial Peugeot Rally Academy José Antonio ´Cohete´ Suárez, que con un Peugeot 208 T16 hizo un registro de 2:01.009. "Estoy muy contento con el tercer puesto, pero no podernos fiarnos mucho, ya que ahora te vez con buen ritmo y luego mañana todo cambia. Pero a modo de valoración ha sido positivo y nos encontramos con muchos ánimos para entrar en la pelea por el podio", dijo el piloto peninsular.Luis Monzón y José Carlos Déniz han sorprendido con el Ford Fiesta R5 EVO-2, al clasificarse en una meritoria cuarta plaza, ante tantos adversarios foráneos y de mucha calidad al volante. El equipo de Auto-Laca cruzó la meta marcando un crono de 2:01.570. Monzón no se muestra confiado con su actuación ya que "todo puede cambiar si hace aparición la lluvia para mañana, lo que significa que hay que modificar toda la configuración del 'set up' del coche que hemos realizado hoy. Estos chicos tienen mucho ritmo y para estar con ellos hay que arriesgar. Son profesionales y están todo el año con un volante en las manos, van muy rápidos".

El bicampeón de España de rallies es consciente de que su meta de alcanzar podio está difícil. Sin embargo, "soy más optimista que nunca. En años anteriores realizaba carreras esporádicas, además llegaba al rally con una presión añadida al estar centrado en la promoción de la prueba. Estoy con muchas ganas y psicológicamente me encuentro como un chaval. No cabe duda de que lo daré todo por agradar a la afición", declaraba Monzón al llegar al parque de trabajo.

El polaco Kajetan Kajetanowicz, que repite en Canarias con el Ford Fiesta R5, acabó quinto en la Qualifying Stage con un tiempo de 2:02.607, al tomárselo con mayor responsabilidad y saber que los ataques a veces pasan una factura muy alta. El doble campeón del ERC, es conocedor del terreno isleño de su participación en la pasada edición, en donde fue uno de los grandes animadores junto a Lukyanuk. El polaco, que había finalizado la primera etapa como líder, cedió la plaza al ruso después de una alta degradación de neumáticos que le hizo perder toda la ventaja que tenía, acabando el rally tras Lukyanuk. Esto significa que Kajetanowicz tiene la lección aprendida y va a intentar resarcirse con la victoria, ya que también está obligado a puntuar tras el accidente sufrido en Azores que le apeó de la carrera.

El otro español del equipo Peugeot Rally Academy, Pepe López, fue sexto con un registro de 2:02.682. López es la juventud que viene empujando y tratando de abrirse hueco para el salto al Mundial, por lo que el ERC es un aprendizaje de vital importancia de cara a su futuro deportivo. "En la Qualifying Stage no había que correr riesgos, he quedado primero de los Under28, por delante de mi gran rival Marijan Griebel. El recorrido ha sido corto y las conclusiones no se pueden tomar como valores determinantes, ya que lo mejor está por venir", comentó López.

Surhayén Pernía con el Hyundai i20 R5 culmino en octava posición con un crono de 2:03.088, por delante de los dos primeros clasificados en el European Rally Championship, Bruno Magalhaes y Marijan Griebel, acabaron fuera de las diez primeras posiciones. El portugués hizo un tiempo de 2:04.402 con su Skoda Fabia R5, por el 2:05.028 del coche similar pilotado por el alemán, líder a su vez en la provisional del Junior Under 28. Tibor Érdi fue el más rápido entre los ERC2 con su Mitsubishi Lancer Evo X, con 2:09.323.

Dariusz Polonski, al volante de un Peugeot 208 R2, fue el mejor entre los ERC3, mientras que con un coche similar Aleks Zawada ha sido la referencia entre los del grupo ERC Junior Under 27. En el ERC Ladies Trophy el primer round se lo ha llevado el Citroën DS3 R3T de Emma Falcón, que ha sido 685 milésimas más rápida que el Opel ADAM R2 de la italiana Tamara Molinaro.

El único incidente de la jornada lo protagonizó el polaco Lukasz Habaj, que con el Ford Fiesta R5 impactaba contra la dura pared de roca que forma parte del trazado del Cenobio de Valerón. Muchos fueron los aficionados que se dieron cita desde temprana hora de la mañana para disfrutar de la primera toma de contacto con los equipos con el asfalto

José María Ponce y Carlos Larrodé, con el SEAT 600 JTR, no acudieron al Shakedown para poder ultimar detalles con el coche.