La 'Final Four' retrasa las fechas del 'Playoff' de Liga

La clasificación para la Final Four de la Euroliga del Real Madrid trae como consecuencia que se active la segunda modalidad de fechas del Playoff de la Liga Endesa. El primer partido de los cuartos de final se jugará el sábado 20, domingo 21 o miércoles 24 de mayo, retrasando el inicio de la post-temporada en un mínimo de dos días. En el caso de confirmarse que el Herbalife Gran Canaria no será cabeza de serie, algo que parece ya inevitable por la racha de tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, el equipo claretiano disputará el segundo encuentro de cuartos de final en el Gran Canaria Arena, que sería el jueves 25 o el viernes 26 de mayo. De esta manera, el choque en Siete Palmas no sería en fin de semana, algo que sí se habría producido en caso de que el Real Madrid no se hubiera clasificado para la Final Four.



El club blanco disputará la gran cita continental entre el viernes 19 y el domingo 21 de mayo en Estambul. De esta manera el rival que se mida al equipo de Pablo Laso en Playoff retrasaría incluso unos días más su estreno en la postemporada, ya que el primer partido de esa eliminatoria se retrasará hasta el miércoles 24. Un quebradero de cabeza para el que sería su enemigo, ya que estaría sin competir más de una semana. Hay que recordar que el último encuentro de la Liga será el domingo 14 de mayo.



Cambio horario ante el Bilbao



No es la única variación en la hoja de ruta del Herbalife Gran Canaria. Y es que la Liga Endesa decidió ayer cambiar el horario de su encuentro en la última jornada, que será el domingo 14 de mayo en el Gran Canaria Arena frente al Bilbao. Se disputará a las 12.00 horas en el recinto de Siete Palmas y no a las 17.30 horas, como estaba previsto inicialmente.



La modificación se produce porque en la tarde de ese domingo se celebra el encuentro de la UD Las Palmas frente al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 19.00 horas. Esta coincidencia podía restar espectadores a ambos partidos, además de provocar notables problemas logísticos, motivo por el que la Liga Endesa ha hecho una excepción en su política de horarios unificados para la última jornada. Y es que el resto de encuentros serán a las 17.00 horas.