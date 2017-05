Alexey Lukyanuk, de inicio a fin

Alexey Lukyanuk y Alexey Arnautov, a los mandos de un efectivo y fiable Ford Fiesta R5, ganaron de forma brillante la 41ª edición del Rally Islas Canarias, segunda victoria consecutiva de los rusos en la prueba grancanaria. El vencedor completó una segunda etapa soberbia. Volvía a repetir ayer el protagonismo de la primera jornada al imponer un fuerte ritmo de carrera. Se apropio de tres scratchs, por los dos logrados por el segundo clasificado, los polacos Kajetan Kajetanowicz y Jaroslaw Fedorov, que con un Ford Fiesta arrebataron la segunda posición de podio a los portugueses Bruno Magalhaes-Hugo Magalhaes (Skoda Fabia R5), que finalizaron en la última plaza de podio con una destacada actuación.



Con Lukyanuk como ganador y Kajetanowicz en la segunda plaza, el Rally Islas Canarias repite los mismos nombres y el orden de las dos primeras plazas de podio con respecto a la pasada edición. Esta lucha entre el ruso y el polaco vaticina que ésta será la tónica de las próximas citas del Campeonato de Europa (ERC), sólo variable si alguno de los dos pudiera tener problemas durante el desarrollo de la competición, como aconteció en el Rally de Azores y que tuvo como vencedor a Magalhaes. El próximo enfrentamiento, en el Rally Acrópolis del 2 al 4 de junio.



Con un resultado altamente positivo, el portugués se mantiene como líder del ERC. Aunque no tiene claro su continuidad en el certamen, aprovechará esta oportunidad para lograr apoyos y afrontar las siguientes citas. El luso sostuvo una emocionante pugna con Kajetanowicz, pero claudicó ante la intensidad que mostraba el bicampeón de Europa.



Canarias es terreno conocido para Lukyanuk. El ruso se siente cómodo en unos trazados rápidos no exentos de dificultades y trampas a los que se les une esporádicamente los cambios meteorológicos. Se erigió en el dominador de las dos etapas, sin que en ningún momento fuera inquietado por sus fuertes rivales, de los que los 15 primeros clasificados finales disponían de monturas de primer nivel como son los R5.



Kajetanowicz intentó apretar a Alexey, pero sólo lo consiguió en el tramo de Tejeda, en donde en sus dos pasadas sólo le restó 3.1 segundos. Esto espoleó al líder que, administrando bien su ventaja de la primera etapa, lograba aumentarla y contener los intensos ataques del polaco que finalmente arrojaba la toalla cediendo una cuantiosa diferencia de 57.2 segundos.



Iván Ares y José A. Pintor (Hyundai i20 R5) fueron cuartos, siempre tras el trío de cabeza pero completando una meritoria actuación y acabando segundos en el Campeonato de España. Mostraba su satisfacción, " pero tuvimos un problema al calarse el motor del coche perdiendo todas las opciones de alcanzar a Magalhaes".



Escalada



Luis Monzón y José Carlos Déniz estuvieron en ritmo tras resolver los problemas de frenos del primer día. El piloto de Auto-Laca escaló de una forma magistral hasta la quinta plaza superando a tres de sus adversarios, que no pudieron contener su empuje. El satauteño pasó como un huracán por encima de Pepe López, Christian García y el campeón francés Sylvain Michel.



"Todos los aficionados se han divertido. Nosotros hemos hecho un digno papel y hemos representado a Canarias con orgullo ante tanto campeón europeo", dijo Monzón.



El piloto de Auto-Laca superó en cinco segundos a Pepe López, un joven piloto de la Peugeot Rally Academy y que está en la línea de un gran futuro por su rapidez, seguridad y responsabilidad al volante, por lo que está aprovechando esta oportunidad que le ofrece la marca del león en el ERC.



Pepe López, Christian García y Sylvain Michel secundaron a Luis Monzón, mientras Bouffier perdía comba al mantenerse en terreno de nadie en la novena plaza, la misma que ocupó en la primera etapa. Del francés se esperaba una mayor entrega. De sus dos participaciones en Canarias -la anterior fue en 2011-, en ninguna de ellas ha logrado encontrarse cómodo para abrirse hueco en las plazas de privilegio.



Los top ten lo completaba el alemán Marijan Griebel (Skoda Fabia R5), que superaba en 12.4 segundos al ruso Nikolay Gryazin y, éste a su vez aventajaba en 57.4 con respecto a Surhayén Pernia (Hyundai i20 R5), nada contento con el bajo rendimiento del coche al que no encontraban los problemas. Pedro Burgo (Skoda Fabia R5) culminó decimotercero.



Yeray Lemes, que no estaba contento con las prestaciones mecánicas y de juventud del Skoda Fabia R5 alquilado a RaceSeven, intentaba contrarrestar con su arrojo al volante, pero le pasó factura en la Era del Cardón con salida de carretera en la que dañó la suspensión delantera derecha apeándole de la competición.



Otro de los abandonos importantes fue el del polaco Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5), que impactaba contra el guardarraíl de forma violenta, aunque alcanzaba llegar a meta, luego se retiraría en el parque de asistencia. Álvaro Muñiz (Abarth 124 Rally), terminó con sus penurias con la dirección asistida al sumarse a los retirados.



El apartado de Under 27 fue ganado por Chris Ingram seguido de Jari Huttunen y Karel Kupec. En el Under 28, la victoria fue para Pepe López, seguido de Sylvain Michel y Marijan Griebel. El ERC-Ladies Trophy fue terreno acotado del dúo canario Emma Falcón-Sara Fernández (Citroën DS3 R3), que superaron en 3:35.3 sobre la italiana Tamara Molinaro (Opel ADAM) y la británica Catie Munnings (Peugeot 208) a 11:03.0.



En el trofeo Clio R3T, organizado por Renault España para Canarias y en el que puntúan el Rally Islas Canarias y Adeje, la victoria recayó en Fran Cima, que superó en 2:29 segundos a Javier Bouzá y en 9:52.9 a David Sánchez, quien sufrió un leve toque.



Por una décima



Una décima fue lo que decidió la victoria en la categoría R2, en donde el británico Chris Ingram (Opel ADAM) se hacía con la primera plaza, no sin antes sufrir con el corazón en un puño hasta el último tramo ante la presión que le ejercía Víctor Delgado. La soberbia actuación del piloto de APR tuvo su recompensa con una meritoria segunda plaza y los mejores cronos de la etapa. La tercera posición recayó en el finlandés Jari Huttunen, al que Delgado le restó los 23 segundos que le separaban y luego le endosaría otros 20.5 segundos.



Bruno Magalhaes fue el vencedor en la clasificación del Campeonato de España, seguido de Iván Ares y Luis Monzón. Las siguientes plazas recayeron en Pepe López, Christian García, Armide Martín y Enrique Cruz. El Campeonato de Canarias tuvo como vencedor a Luis Monzón, seguido de Armide Martín, en una gran actuación. Enrique Cruz acabó tercero, por delante de Pernía. Tanto Martín como Cruz se quejaban de la degradación de los neumáticos en el tren delantero al obligarles las nuevas normas para GTs de tener que rallarlos, a lo que unido a la reducción en la brida del turbo, dejaba a los Porsches mermados de prestaciones.



José María Ponce logró la gesta de finalizar la dura carrera con el SEAT 600 JTR, que con algunos problemas de adaptación a rallies dejó muestras de que puede ser competitivo. Su hermano Toñi y Alfonso Viera abandonaron por sendas averías mecánicas.



La Copa ADAM DISAmax tuvo en Raúl Quesada a su ganador en una competida copa monomarca en la que aventajó en 12,6 con respecto a Oliver Nieves. Carlos David García se descolgaba en la tercera posición a un sustancial diferencia.