Una cita para enmarcar

El éxito deportivo de la 41ª edición del Rally Islas Canarias, augura a la prueba grancanaria una larga trayectoria en el calendario del European Rally Championship (ERC). La entrega de premios en el Parque de Santa Catalina fue el mejor cierre de un evento que congregó a miles de aficionados que aplaudieron a rabiar a los héroes de las dos duras jornadas de competición. Eurosport Events, organizadora del certamen europeo, se va contenta del espectáculo vivido, pero mayor agrado deja en Canarias con la ratificación del contrato que garantiza la continuidad en el ERC dos años más y otros dos de prórroga hasta 2021.



El balance en todos los aspectos del desarrollo del evento ha sido altamente positivo, destacando especialmente y como punto más valorado por los inspectores, el sobresaliente comportamiento de la afición en el capítulo de la seguridad. Otro punto a destacar y que, a priori era jugarse una carta muy valiosa y arriesgada, fue el tramo espectáculo de la Súper Especial Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que fue el mayor espectáculo vivido en la capital en los últimos años. La colaboración ciudadana fue esencial, así como la coordinación desde el ayuntamiento con el arduo trabajo ejercido por el concejal de Deportes, Aridany Romero, como cabeza visible, y Miguel Espino, en representación de la organización.



Más de 35.000 espectadores abarrotaron el trazado de 3.3 kilómetros por el que transcurrieron un centenar de participantes y varias horas de preparación previa con cierres de calles y carreteras, incluso con algún barrio incomunicado, pero controlado ante cualquier posible incidencia ciudadana que se produjera. No es fácil sacar adelante un tramo cronometrado en rallies dentro de una ciudad, pero se logró con un alto nivel sólo equiparable a pruebas del mundial de rallies. Pocos eventos se atreven a jugársela por si el atrevimiento le pasa factura.



La afición mostró en todo momento una madurez de comportamiento y de conciencia en la seguridad, la cual comienza por uno mismo y que 'Un rally seguro es un buen rally'. Por eso una vez más la afición ha sido la protagonista del Rally Islas Canarias por acudir en masa y hacer alardes de protección y colaboración, tan importante en un deporte en el que no se pueden obviar los riesgos que conlleva.



El Rally Islas Canarias recuperó el pasado año la puntuabilidad perdida para formar parte del calendario del ERC, un privilegio del que gozan sólo 8 pruebas y por las que hay una larga lista de espera de países que intentan buscar un hueco a costa de la salida de otro.



Si ya el pasado año todo salió a la perfección, de esta edición podríamos decir que el testigo que dejó Monzón a Germán Morales, está cimentado con sólidas bases de profesionalidad. En el Campeonato de España es una cita prioritaria y en los campeonatos de Canarias y Provincial de Las Palmas, todo un orgullo para los equipos participantes contar en su palmarés con la foto de la ceremonia de salida, acto que pocos pueden olvidar dado el calor que reciben de la masa de aficionados y la espectacularidad en sí mismo del acto.



Acabó una gloriosa edición, ya comienza la cuenta atrás para la 42 edición, pero antes se continuará disfrutando de lo que ha sido dos grandes etapas de alto nivel competitivo sobre el asfalto en donde los pilotos se han dejado la piel en la lucha por buscar una posición lo más satisfactoria posible. A los que concluyeron la carrera un enorme reconocimiento y felicitación por superar el duro examen y a los que no pudieron acabar, también un mérito por contribuir al espectáculo. Muchos fueron los que alzaron la voz para comentar que será "un rally para enmarcar en el recuerdo", que permanecerá en muchos pensamientos. Su gloria nos trae gratos recuerdos de los felices años de la Carrera de Campeones.



El ERC continúa ahora por otros países de Europa, pero de lo que no cabe duda es de la repercusión internacional que ha tenido y de la que continuarán hablando tanto deportistas como visitantes foráneos. Será hasta el próximo año.