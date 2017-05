El Gáldar, el club del momento

El Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas es el club del momento al dominar tanto la Copa La Caja de Canarias de Gran Canaria, como al alcanzar el segundo puesto en la Copa de Fuerteventura, tras otra exitosa semana del club del noroeste de Gran Canaria al ganar al Unión Agüimes/Orvecame en el terrero de Las Crucitas y al Maxorata en Tarajalejo, Fuerteventura.



La victoria más concluyente se produjo en Fuerteventura (9-12) sobre el Maxorata, que no tuvo en sus filas ni al puntal B Efraín Perera ni al destacado A Cristo Hernández Pollo del Callejón VI.



En la pugna entre destacados A, Martín Cano cayó ante Rayco Santiago y Moisés Pérez quitaba de brega tanto a Juan Jesús Jorge como a Francisco Aysa, haciendo el resto el puntal C galdense Kevin Acosta, al vencer a tres contrarios. Este resultado les coloca en el segundo puesto de la Copa a falta del encuentro con el Tetir, el domingo en Gran Canaria, y visitar en la última jornada al Rosario en Puerto del Rosario. El club del mandador Juan Martel tiene pie y medio en las semifinales.



Menos complicado fue su triunfo ante el diezmado Unión Agüimes/Orvecame (8-12), con arbitraje de Ernesto Díaz. Faltaron tres destacados en el Agüimes y mientras el destacado A Moisés Pérez eliminaba al puntal C Lorenzo Rodríguez, el enfrentamiento entre destacados C era favorable a Sergio Santana, que pudo con Acoidán Sánchez. El Unión Gáldar se mantiene como líder invicto de la Copa en Gran Canaria.



Por su parte, el Roque Nublo del Cruce de Arinaga conserva el segundo puesto de la Copa al imponerse en el terrero El Chiquero, Los Molinillos por (10-12) al Maninidra/Familia López Fabelo, con arbitraje de Camelo Melián. Su puntal A Ricardo Rodríguez Medianito IV, quitó de brega por toque por dentro y la primera separada al también puntal A del equipo de Ingenio Añaterve Abreu Pollo de la Orotava. Ausente por acumulación de amonestaciones el destacado A, Arashai Tejera, su hermano Rayco era eliminado por Norberto Morales.



Finalmente, luchada de trámite en el terrero municipal de Sardina del Sur, donde el Estrella ganó por 12-6 al Macrofit/Castro Morales, con Félix Travieso de árbitro. El club de Las Huesas de Telde se presentó sin su puntal y los dos destacados, todos lesionados, y la victoria local la certificaron Juan Alberto Pérez, al tumbar a Luís Gutiérrez, y Rafael Santiago al luchador-mandador Jorge Rivero. El Estrella sigue en tercer lugar de la Copa.