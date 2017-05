Una lección pragmática

Cuando Luis Casimiro admitió en la previa del encuentro ante el UCAM Murcia que la receta para pasar por encima de los de Fotis Katsikaris era aplicar intensidad y sacrificio, no mentía. Podía parecer el cliché de siempre: que si la entrega, que si la defensa, que si cerrar tu aro, que si sudar y agachar el trasero... Una retahíla de conceptos que se han repetido hasta el infinito que no están vacíos. Porque el Herbalife Gran Canaria, hasta que no se aplicó cada uno de esos hábitos tan saludables en su juego no pudo volar en Siete Palmas.



Solo así, canasta a canasta; defensa tras defensa, el equipo amarillo se quitó de encima al UCAM Murcia, guiado por Facundo Campazzo -20 puntos, 6 asistencias y 28 de valoración-, para volver a sentir el regusto del triunfo (74- 64). Una victoria que el conjunto claretiano enderezó a partir del segundo periodo, después de un inicio donde el Granca anduvo desconectado. Tanto que llegó a verse catorce abajo en el marcador.



Y es que el Herbalife Gran Canaria llegó tarde al Arena de Siete Palmas. Aún andaba enredado entre las sábanas y ya tenía en contra un parcial de 0-12. Sí, 0-12 en una puesta en escena notable del UCAM Murcia. Los universitarios, manejados por Facu Campazzo, aprovecharon la endeble defensa amarilla, su precipitación en ataque y, sobre todo, la parsimonia con la que saltaron los claretianos a la cancha. Ese último punto era quizá el gran mal.



En ese tramo, el que fue desde el salto inicial al decimosegundo punto de los murcianos, la batuta la llevó Campazzo. De esa docena de puntos, nueve fueron generados por el menudo base argentino; un triple y tres asistencias, su carta de presentación en el Gran Canaria Arena. Alguno incluso se arrancó a soltarle algún aplauso. En un baloncesto donde cada vez importa más la pizarra, cuesta ver a jugadores que priorizan el espectáculo. Y eso nunca sobra.



Delante, el Granca andaba mudo, impávido frente a aquel torbellino que, impulsado desde el banquillo por Fotis Katsikaris, buscaba meterse de lleno en la pelea por la octava plaza. Sus seis victorias en los últimos siete partidos le otorgaban a los universitarios la capacidad de creer que aún estaban a tiempo de meterse en las eliminatorias por el título. Con esa idea entre ceja y ceja, el UCAM estaba dispuesto a desayunarse al Herbalife.



Los amarillos, aún con las legañas, no encontraban la manera de frenar a Campazzo. Tampoco de poner criterio a un ataque nublado. El tiempo muerto de Casimiro tampoco sirvió al instante a pesar del triple de Sasu Salin con el que el Herbalife abrió su cuenta cuando habían pasado casi cinco minutos de cuarto (3-12, min. 5.23). Entre tanto, la distancia que tomaba el UCAM empezaba a tomar cuerpo de convertirse en una losa peligrosa para pelear ante un equipo como el de Katsikaris. La diferencia entre los dos equipos se colocó en 14 puntos (7-21, min. 8) después de que Pedro Llompart clavara un triple.



Casimiro había empezado a agitar el banquillo en busca de una reacción. La entrada de Albert Oliver otorgó criterio al Granca; la de Darko Planinic robustez en la zona para incomodar a Kevin Tumba y Marcos Delía; la de Xavi Rabaseda para dar ese plus único que el de Ripoll tiene en defensa; y la de Kyle Kuric tino en el triple.



El Herbalife mejoró desde aquel tiro de tres de Llompart para sacar un parcial de 9-4 que, si bien no era suficiente para voltear el marcador, si lo era para reducir la diferencia y marcharse al final del cuarto inicial con una renta que era asumible (16-24). El Granca tenía margen de mejoría y su despiste inicial, una solución a la vista.



Los amarillos subieron sus líneas en los siguientes diez minutos. La rotación amarilla empezó a desgastar a las primeras espadas del UCAM y, sin un esfuerzo heroico más bien por su inercia, ya estaba ahí, oliendo de cerca al equipo murciano (23-28, min.13 tras una canasta al contraataque de Kuric).



Fotis buscaba soluciones en el banquillo, pero el Herbalife ya iba rodado. Aunque José Ángel Antelo con un triple buscaba domar al Granca, el cuadro amarillo no se inmutó. El parcial abierto pasó al 12-3 y, por primera vez en el partido, el Granca estaba por delante (32-31, después de un tiro libre de Hendrix, básico en ese cambio de rumbo amarillo). Su autoridad se impuso y se marchó al descanso mandón (36-34). El Herbalife había dejado al UCAM en diez puntos en diez minutos.



Así el asunto y con la victoria como objetivo prioritario, el Herbalife hizo un ejercicio pragmático brillante. Porque el partido en sí mismo, como espectáculo, inivitaba a abandonar. Los primeros cinco minutos del tercer acto así lo acreditan: dos canastas para Planinic; una para Llompart. Eso fue todo.



El momento de Aguilar



Con solo una victoria en las últimas cuatro jornadas, al Granca le urgía ganar; las florituras, para otro día. Así que el Granca se puso práctico. El UCAM, atascadísimo ante la defensa amarilla, se hundió. Mientras, Pablo Aguilar, con una moral como nunca, puso los diez de ventaja entre ambos (49-38, min. 27) con un par de triples consecutivos. Un 2+1 del granadino cerró el cuarto para resolver el partido (57-41).



El Granca mantuvo a raya al UCAM con solvencia para dominar el último cuarto. Solo un arreón de magia final de Facu Campazzo y el acierto de Martynas Pocius llevaron algo de tensión al Arena (67-58, tras seis puntos del lituano). Pero nada, Kuric con un triple catapultó el murmullo y hundió al UCAM que, resignado, se entregó en cuerpo y alma. La vigésima victoria del Herbalife ya estaba en el bolsillo.