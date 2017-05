Almudena Rodríguez abandona el Rocasa para irse a Rumanía

El Rocasa Gran Canaria pierde a una de sus principales referentes en la cancha. Almudena Rodríguez, internacional absoluta con España, ha decidido abandonar el club para emprender una nueva aventura fuera de nuestro país y conocer más en profundidad el balonmano internacional a sus 23 años de edad.

La lateral derecho teldense abandona la disciplina del conjunto grancanario al término de la presente temporada para marcharse al CSM Bistrita de Rumanía. La jugadora ha firmado por una campaña con la entidad rumana, que la ha convencido por el proyecto deportivo que se le ha presentado y también por las condiciones económicas que le ofrecen.

Almudena Rodríguez pone así fin a su relación con el club donde se ha forjado como deportista. Durante cuatro temporadas defendía los intereses del primer equipo, convirtiéndose en protagonista importante en los tres títulos conseguidos en ese tiempo: Copa de la Reina 2014-15, EHF Challenge Cup 2015-16 y Copa de la Reina 2016-17.

"Quiero agradecer a la entidad estos maravillosos años. Es como mi segunda familia. También agradezco a los técnicos y personas que forman parte del Club Balonmano Remudas. Darles las gracias y decirles que me llevaré un trocito de cada uno de ellos y, cómo no, de mis compañeras, que no podían ser mejores", manifestaba la lateral derecho.