El Gobierno tramita catalogar el salto del pastor como BIC

El Gobierno Autónomo ha iniciado los trámites para otorgar al salto del pastor canario o salto del garrote como se conoce en Gran Canaria, la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). El Boletín Oficial de Canarias recoge la disposición de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para incoar el expediente correspondiente para valorar como BIC este deporte autóctono, al que también le ponen como nombre el de Brinco Canario, como actividad tradicional de toda Canarias.



Desde la etapa de Yurena Yaiza Pérez como presidenta y Juan Alemán como vicepresidente de la Federación de Salto del Pastor Canario se promovió esta iniciativa,entre los años 2010-2014, como destaca Ramón García Artiles, impulsor de esta modalidad vernácula, desde sus orígenes de organización administrativa al calor de las disposiciones que sacó adelante la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, con Manuel Navarro Valdivielso al frente.



Pero lo cierto es que los saltadores se encuentran con muchas dificultades para cumplir con la normativa que les exige la administración deportiva por los temas de los seguros. Los saltadores deben tener un seguro en vigor de accidentes, con un costo que ronda los 65 euros, y deben informar 48 horas antes de realizar la actividad de la zona donde van a saltar. Este hecho genera muchos problemas, como indica Ramón García Artiles, que con 56 años de edad, lleva saltando con el garrote desde los 22, cuando aprendió de la mano de Vicentito Rivero, un ya finado pastor de Valleseco, que se estableció en Lomo San Gregorio de Tamaraceite.



Los saltadores del garrote realizan encuentros periódicos para desarrollar esta práctica ancestral canaria. De hecho, la Jurria (grupo o club de los saltadores) Guanil (ganado sin marca) tendrá uno de estos encuentros anuales en Tamadaba, en septiembre. Allí se congregarán una treintena de sus miembros para seguir manteniendo el salto del pastor de una forma lúdica y cultural, y no tanto deportiva porque no realizan competiciones. Actualmente, el presidente de la Jurria Guanil es Víctor Rivero Vili.



En cuanto a las publicaciones, el maestro de escuela palmero Talio Noda, en sus años profesionales afincado en Gran Canaria, fue el primero en publicar un trabajo de investigación de esta tradición de raíz aborigen, bajo el título de Salto del Pastor, editado en 1990, de la mano de José Antonio Ruíz Caballero en la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.



Con este nombre se unificó la denominación de la práctica en el sentido regional, ya que en Gran Canaria, parte de Fuerteventura y Lanzarote, se conoce al implemento como garrote, además de lata en las dos islas más orientales de Canarias. Lanza en La Palma y parte de Tenerife, donde también le dicen regatón. Asta en El Hierro y astia en La Gomera.



Y entre la tradición popular, un dicho de la Cumbre de Gran Canaria, recogido en el trabajo de investigación de campo hecho por Talio Noda: "El garrote y la mujer, no te lo dejes coger". En referencia al celo y mimo que cada pastor tenía a su garrote, para que no se le astillara, machucara o estropeara. Si estaba en malas condiciones el garrote a la hora de saltar, le podía costar al pastor muy caro, e incluso la muerte, como llegó a pasar en alguna ocasión. Actualmente, la Federación de Salto del Pastor la presidente el tinerfeño Juan Manuel Duarte, del Colectivo Aguere de La Laguna.