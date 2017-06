Ana Correa jugará la Fase Final

La grancanaria Ana Correa, ex jugadora del desaparecido Hotel Cantur y uno de los baluartes de la selección española que ha logrado este fin de semana en Portugal su clasificación para la Fase Final de la Liga Europea por vez primera en su historia, indicó que el trabajo en equipo y creer en sus posibilidades han sido claves para conseguir esta gesta.

"Nuestro objetivo era clasificarnos para disputar esa Fase Final y sabíamos que hacerlo como primeras de nuestro grupo era difícil, pero no hemos dejado de creer y lo hemos logrado", señaló la central de 32 años desde el lugar de concentración de España en Matosinhos (Portugal).

"Trabajar en equipo y creer en nuestras posibilidades de disputar la Fase Final nos ha llevado a dar este importante paso. Por mi parte, creo que le aporto a mis compañeras los años de experiencia que llevo defendiendo la camiseta de la selección española", señaló la espigada jugadora.

Ana Correa, que fue campeona de Liga al inicio de su carrera deportiva con el Hotel Cantur, cuando lo entrenaba Sergio Miguel Camarero, es una trotamundos del voleibol que ha actuado también en las competiciones ligueras de Francia, Bélgica, Italia y Suiza, y que además suma ya casi 200 encuentros con la selección española absoluta.

"Esta pasada temporada milité en el Volley Köniz suizo, donde la experiencia personal fue buena aunque no así la deportiva, ya que el equipo no tenía objetivos según avanzaba la Liga y terminamos en el puesto décimo de un total de 12 conjuntos", reveló.

"Aún no sé dónde jugaré la próxima campaña. De momento, no me planteo regresar a mi tierra, porque entre otras cosas no he recibido ninguna oferta del CV IBSA Gran Canaria", señaló.

Ucrania, probable rival

En cuanto a la Fase Final de la Liga Europea, la disputarán los tres primeros clasificados de los diferentes grupos (España quedó encuadrada con Eslovaquia, Suecia y la anfitriona Portugal) y el mejor segundo, y la selección española podría tener como rival a Ucrania en eliminatoria directa de semifinales, con partidos de ida y vuelta.

"Las ucranianas ya nos dejaron fuera del Campeonato de Europa, tras disputar una eliminatoria a doble encuentro en su casa y en nuestro país. Es un equipo que conocemos bien y al que nos podríamos volver a medir, aunque habrá que esperar a que se confirme", adelantó la veterana central grancanaria.

En todo caso, en espera de conocer a su adversario, la selección española preparará en Soria esa eliminatoria, con la tranquilidad y satisfacción que representa saber que se ha clasificado por vez primera en su historia entre los cuatro mejores equipos de esta competición continental.