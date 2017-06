El 'Impulso Español' de Joel Rodríguez y Kevin Cabrera, a hacer historia

El 'Impulso Español' ('Spanish Impulse by Iberostar'), equipo que representa a la vela nacional en la Copa América Júnior -'Red Bull Youth America's Cup'-, quiere seguir haciendo historia en la 'Final a Ocho' que se disputa el martes y el miércoles en Hamilton (Islas Bermudas).

Después de una dura fase de clasificación el equipo español, que finalizó primero del grupo B empatado con el 'Land Rover BAR Academy' británico y el 'Team New Zealand', vencedor de la pasada edición del evento.

Del grupo A han pasado a la final el 'Artemis' sueco, vencedor de la fase de clasificación de manera contundente con cuatro victorias en las seis mangas disputadas, el 'SVB Team Germany' alemán, el 'Team Tilt' suizo y el 'Team France Jeune' galo.

La primera jornada, este martes, se iniciará a las 18.00 (hora de Canarias) con la disputa de las tres primeras mangas. La competición se disputa a seis series en regatas en flota (todos contra todos) con recorridos barlovento-sotavento (entre boyas) y el vencedor será el que acumule más puntos la final de las dos jornadas de regatas.

El 'Impulso Español' suma en su tripulación doce títulos mundiales, seis títulos continentales, varios entorchados nacionales y entre ellos hay dos miembros del equipo olímpico nacional de los Juegos de Río 2016.

El olímpico barcelonés Jordi Xammar es el patrón del equipo y con él están el santanderino, también olímpico, Diego Botín (táctico),el vigués Luis Bugallo (trimmer), Florian Trittel (trimmer de 'foils'), el menorquín Joan Cardona (grinder), el grancanario Joel Rodríguez (extensión de 'foils'), el lanzaroteño Kevin Cabrera (trimmer) y el barcelonés Santiago Alegre (traveller), bajo las órdenes de entrenadores Toni Rivas y Bernardo Freitas.

Reto contra Gisela Pulido

Antes de su participación en la Copa América Júnior, el 'Impulso Español' protagonizó un atractivo reto 'amistoso' ante la diez veces campeona del mundo de kitesurf Gisela Pulido, a quien le van las emociones fuertes -el verano pasado por ejemplo unió las ocho Islas Canarias-.

Esta vez, la catalana afincada en Tarifa usaba como arma el 'hydro foil' -una tabla de 1,35 metros y una cometa de 12 metros- se midió contra una embarcación de más de 13 metros con 8 tripulantes con el viento como único aliado.

"El 'hydro foil' es algo nuevo para mí que sólo he probado hace unos días. En realidad, puedes ir más rápido que con la tabla de freestyle habitual, pero también es más sensible. Cualquier movimiento se aprecia mucho más ya que la superficie útil de la tabla es mucho menor", comenta Gisela Pulido.

"Ha sido una experiencia que no olvidaré nunca. Al principio me daba bastante respeto. Su embarcación es muy grande y van muy deprisa con el hydro foil por encima del agua. El simple hecho de verlos tan cerca causa mucha impresión, pero me apetecía retarme con ellos y ver quién podía ir más rápido y la finalidad de esto era divertirnos", concluye la diez veces campeona del mundo de kitesurf.