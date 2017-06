Kevin Reyes, a por el campeonato de España

Kevin ´Maravilla´ Reyes, joven púgil grancanario de 22 años, afirmó que se vio bien y con buenas sensaciones en el combate que ganó el pasado viernes en La Gallera del López Socas a Johnnie Rodrigo ´El Brujo´, y que ahora intentará conquistar el título de campeón de Canarias en superligero, para después intentar en julio el asalto al cinturón nacional.

Reyes retornó el pasado viernes a un cuadrilátero después de un año de inactividad, ya que había disputado su último combate en mayo del pasado año, y posteriormente en noviembre, cuando iba a subirse de nuevo al ring, sufrió una fisura en el peroné mientras jugaba al fútbol.

"Después de un año sin boxear me encontré bien, aunque también es cierto que había entrenado a conciencia y muy duro con Yeray García ´El Pera´. Vencí a los puntos por decisión unánime, tras dominar el primer y el segundo asalto, y creo que también el tercero, aunque ese último estuvo más disputado", señaló Reyes, apodado ´Maravilla´ por su técnico.

"Ante Rodrigo peleé en categoría wélter y tuve que coger kilos para competir, porque no hay muchos púgiles de mi peso. De hecho, he pasado directamente a la final del Campeonato de Canarias en superligero y tendré que bajar dos kilos y quedarme en 64 para medirme el sábado a Saúl, campeón de Tenerife, al que no he visto boxear", indicó.

Kevin Reyes, que compagina el boxeo con su trabajo en una empresa en la que prepara los paneles de frío de los camiones que trasladan productos congelados, ha pensado dar el paso al profesionalismo, aunque esa posibilidad la deja en manos de su entrenador.

"Si no hay una promotora que apueste por mí, pasarme a profesional supondría estancarme, porque por desgracia es difícil encontrar rivales de mi peso. De momento, quiero boxear para seguir aprendiendo y cogiendo experiencia", reveló.

"Como amateur ya me medí a John Dickson Williams (hoy profesional en el peso wélter) y no cabría descartar que un día nos enfrentásemos como profesionales, pero creo que no debería salir uno adelante en perjuicio del otro, sino intentar posicionarnos los dos en puestos altos para poder disputar un título", manifestó.

Estilista y ordenado

Reyes, que se define como un púgil estilista y de buena técnica, ordenado y que maneja con más soltura su brazo derecho, reconoce que le gustaría mejorar su pegada para que fuese más contundente, y para ello se ejercita duramente a las órdenes de Yeray ´El Pera´.

"Yeray es como un padre para mí, porque además de ser mi entrenador me aconseja si tengo algún problema personal. Tanto para el resto de sus boxeadores como para mí, Yeray es un gran apoyo", aseguró.

"De igual forma, mi madre me sirve de ejemplo y de motivación, porque lleva años luchando contra una enfermedad extraña. Ella me ha ayudado mucho y va a verme boxear, pero la verdad es que cuando estoy sobre el ring lo único que me llega de forma clara son las indicaciones de Yeray", señaló.

Kevin Reyes se enfrentará el próximo sábado a un nuevo reto, que en principio se presenta bastante complicado, porque deberá ganar al tinerfeño Saúl ante su afición para proclamarse campeón de Canarias amateur del peso superligero, y clasificarse de ese modo para disputar el Nacional, con la intención de traerse el cinturón a su tierra.