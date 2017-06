El ´Spanish Impulse´ finaliza sexto en la Red Bull Youth America´s Cup

Jornada de infarto en la Red Bull Youth America's Cup, donde el equipo Spanish Impulse by Iberostar logró remontar obteniendo el sexto puesto, donde los británicos del Land Rover BAR Academy lograban la victoria. A las 18.07 en punto, hora insular, comenzaba la segunda jornada de la final de la Red Bull Youth America's Cup, en la que el equipo Spanish Impulse by Iberostar, tenía la difícil tarea de remontar, ante las mejores tripulaciones juveniles del momento.

La jornada no comenzaba con buen pie para los españoles, ya que a pesar de la buena salida, el barco patroneado por Jordi Xammar no lograba encontrar el sitio en un campo de regatas muy rolón y con cambios de intensidad en el viento. Finalmente el Spanish impulse by Iberostar lograba el séptimo puesto, adelantando al equipo alemán en la clasificación.

La segunda manga se invirtió, una mala salida con penalización pero con un Spanish Impulse by Iberostar muy concentrado remontando bordo a bordo hasta lograr el cuarto puesto en la manga, lo que daba un respiro a los españoles.

La tercera prueba fue realmente de infarto, mala salida con penalización incluida pero con un equipo Spanish Impulse by Iberostar aprovechando cada role y cada fallo de los rivales, logrando adelantar cuatro puestos en el tramo final en la que el barco sueco y alemán tuvieron serios problemas para tomar la última boya, situándose tercero en la línea de meta.

Con estos resultados, el Spanish Impulse by Iberostar pone el broche de oro a su participación en la Red Bull Youth America's Cup con un meritorio sexto puesto de doce embarcaciones, sin duda una gran actuación para este joven equipo.