La Erasmus del Rocasa

La central Carmen Toscano ha sido el último refuerzo del Rocasa para la próxima temporada. El fichaje se produce después de una circunstancia poco habitual. Y es que la valsequillera, formada en el conjunto grancanario, decidió hacer las maletas el año pasado a Brasil al recibir una beca Erasmus. En este tiempo jugó en el Fortaleza y avanzó en sus estudios. Ahora vuelve a la Isla como uno de los refuerzos más importantes de este curso.

Uno de los refuerzos del Rocasa Gran Canaria para la próxima temporada llegará de Brasil, aunque no ocupará plaza de extranjera. Carmen Toscano, central de 21 años y natural de Valsequillo, vuelve al club del barrio de Las Remudas (Telde) tras estar durante un año en la localidad brasileña de Fortaleza como estudiante de Erasmus de la carrera de Educación Física.

"Aún me resta un año más para concluir mis estudios, ya que debo aprobar unas asignaturas, realizar las prácticas y el proyecto final de grado. Cuando me salió la oportunidad de ir a Brasil pensé que sería única en la vida y decidí aprovecharla, y así no arrepentirme en el futuro de no haberlo hecho", declara la jugadora valsequillera a través de las redes sociales.

"He jugando en el Handebol Fortaleza Esporte Clube, con el que disputé la Liga Cearense y la Liga Nacional, en la que quedamos eliminadas en cuartos de final. Asimismo, actué con el equipo de la Liga de Deporte Universitario, quedando terceras del Nordeste. La experiencia ha sido muy buena y me llevo una forma diferente de ver el balonmano", indica.

En progresión

La central resaltó la fortuna de estar dirigida por quien considera un gran entrenador, Álex Dourado, y por el contrario lamenta que en Brasil no se invierte mucho en este deporte, que proporciona buenos jugadores, aunque no tendrán la oportunidad de irse a Europa ni tampoco podrán jugar en su país de forma organizada.

Carmen Toscano, pese a todo, no considera que esta temporada que ha estado fuera de España y de la disciplina del Rocasa haya frenado su progresión deportiva.

"Es verdad que la competición aquí no tiene el mismo nivel que en nuestro país, pero por mi parte he seguido entrenando y jugando. El Rocasa se interesó en que volviese a jugar en mi tierra, y finalmente hemos llegado a un acuerdo", señala.

"Volveré con muchas ganas e ilusión, y trabajaré al máximo para aportar mi granito de arena al equipo. En mi anterior etapa me dirigió Paco Santana, que es muy exigente, y ahora el técnico es Antonio Moreno, con el que sólo he entrenado en pretemporada. Son técnicos muy diferentes, pero el objetivo siempre es el de intentar estar arriba", manifiesta.

Desde Brasil, Carmen ha estado siguiendo los movimientos que se han producido en la plantilla del Rocasa, con varias altas y bajas. "Si el equipo se entiende bien creo que lucharemos por los títulos, porque han llegado refuerzos de gran nivel, pese a las sensibles bajas que hemos sufrido. Iremos a trabajar y a competir al máximo. Creo que esta próxima temporada la Liga estará más igualada aún que la anterior, y daremos todo para intentar conquistarla", afirma.

El retorno a casa

"Este año en Brasil he echado mucho de menos a las que fueron mis compañeras en el Rocasa. Dentro y fuera de la cancha todas nos llevábamos muy bien, y será extraño regresar y ver cómo ha cambiado tanto el equipo, pero será cuestión de adaptarme", comenta.

Carmen Toscano, que será una de las jóvenes jugadoras llamadas a tener protagonismo la próxima temporada, cree que es una ventaja entrenar con compañeras más expertas de las que puede aprender cada día, casos de María González, Tiddara Trojaola, Melania Falcón o Silvia Navarro.

"Entrenaremos y nos esforzaremos por competir al máximo posible, y no será una presión añadida para nosotras haber logrado títulos en las últimas campañas. Si lo seguimos haciendo se premiará nuestro trabajo, y si no, no creo que sea ningún fracaso, porque todo sirve para aprender de cara al futuro", concluye la central de Valsequillo desde Brasil, el lugar de su gran aventura.