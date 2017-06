Fernando Alonso sigue con su ´via crucis´: el motor de su coche se vuelve a averiar

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha vuelto a vivir un día para olvidar en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, donde el motor de su monoplaza se ha averiado y le ha vuelto a dejar 'tirado' sobre el asfalto del Circuito Urbano de Bakú, donde Max Verstappen (Red Bull) ha marcado el mejor tiempo.



Tras concluir decimoséptimo en la primera sesión de libres, Alonso volvió a la pista sabiendo que tenía asegurada una sanción de 15 puestos en la parrilla de salida del próximo domingo y la abandonó temiendo que esa cifra pueda aumentar todavía más, en función de los arreglos que volverá a necesitar su MCL32.



Faltaban 20 minutos para que concluyera esta primera toma de contacto en la capital azerbaiyana cuando empezó a salir humo del coche del asturiano. "Engine, engine" ("Motor, motor"), dijo el asturiano por radio, dejando claro que su coche volvía a sufrir una avería por enésima vez esta temporada.



Mientras su monoplaza aguantó, pudo mejorar sus prestaciones de la mañana y marcar el duodécimo mejor tiempo del día, justo por delante de Carlos Sainz (Toro Rosso). Siguiendo caminos paralelos, ambos habían perdido más de tres segundos respecto a la cabeza en la primera tanda y por la tarde lograron reducir esa distancia a algo más de dos segundos.





