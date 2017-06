Rajoy recibe a selección femenina de baloncesto y vaticina que ganarán el Mundial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido hoy en el Palacio de la Moncloa a la selección femenina de baloncesto que ayer logró la medalla de oro en el Eurobasket y le ha trasladado el apoyo del Ejecutivo ante el Mundial de este deporte del próximo año en España y que ha pronosticado que ganarán.



Las jugadoras de la selección, así como el equipo técnico y directivos de la Federación Española de Baloncesto, se han trasladado directamente hasta la sede de la Presidencia del Gobierno tras aterrizar en Madrid procedentes de Praga, donde el equipo español venció ayer a Francia en la final del campeonato europeo de baloncesto.



El jefe del Ejecutivo, que ha tomado la palabra con la medalla de oro al cuello que le ha entregado previamente la capitana del equipo, Laia Palau, ha felicitado a las jugadoras por su triunfo y ha destacado el trabajo, esfuerzo y dedicación que hay detrás del mismo.



"Es un buen mensaje para la gente, que hay que trabajar, que hay que esforzarse y que, al final, eres el fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo", ha añadido.



Rajoy, que ha pedido a Palau que continúe en la selección ante el Campeonato del Mundo de Baloncesto que organizará el próximo año España, se ha mostrado optimista ante ese torneo.



"Vamos a ganar, Estados Unidos incluido, porque somos, sin duda alguna, las mejores", ha recalcado. El presidente del Gobierno ha dicho ser seguidor del baloncesto y ha bromeado al señalar que es el deporte con más seguidores después de otro "que no me acuerdo exactamente", en referencia al fútbol.



Rajoy ha desvelado una anécdota al explicar que en la cumbre europea del pasado jueves en Bruselas, él estaba sentado junto al primer ministro de Letonia, Maris Kucinskis, cuando la selección española estaba disputando un partido del Eurobasket contra el equipo letón. Kucinskis, según ha revelado, estaba viendo el partido en una tableta digital, y él pudo seguir parte del mismo, mientras atendía también sus obligaciones en el Consejo Europeo.



Rajoy ha hecho público el comentario que hizo a su homólogo letón al comprobar cómo se desarrollaba el encuentro: "Tus posibilidades son bastante pocas. Lo siento mucho por ti, pero las cosas son como son y luchar contra los hechos objetivos es absolutamente imposible".



Laia Palau, por su parte, ha confiado en que no sea la última vez que la selección acuda a la Moncloa, porque eso será señal de éxitos y ha agradecido que Rajoy conozca bien el deporte del baloncesto y aprecie su trabajo. "Esperamos que nos siga apoyando porque estamos muy orgullosas de elevar el baloncesto femenino a lo más alto", ha añadido.



Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, ha agradecido a Rajoy el gesto de recibir a la selección en la Moncloa y ha elogiado el "apoyo constante" del Gobierno.



Ha recordado que España tiene el reto de organizar el Mundial de Baloncesto del próximo año y ha subrayado que la obligación es hacerlo estando a la altura de las jugadoras que ganaron ayer el Europeo.



Rajoy, que ha estado acompañado por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, se ha fotografiado después con las integrantes del equipo español en la escalinata de acceso al edificio principal del Complejo de la Moncloa.