Roque Nublo-Maninidra y Unión Gáldar-Estrella, las semifinales

Dos luchadas del máximo nivel en Primera Categoría se disputarán esta semana en Gran Canaria, con motivo de la eliminatoria de semifinales a encuentro único de la XXXIX edición de la Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias.

Roque Nublo - Maninidra/Familia López Fabelo, este jueves día 29 de junio a las 21:00 horas en el terrero del Cruce de Arinaga, con arbitraje de Carmelo Melián y auxiliado por Alberto Rivero y Sebastián Caballero, será la primera semifinal. La novedad es que en esta ocasión en semifinales los clubes contarán con el siempre importante apoyo de un trío arbitral.

El enfrentamiento principal es entre dos grandes puntales "A". Por el bando local, que tiene a Fernandín Ramírez de entrenador-mandador, el palmero Ricardo Rodríguez "Medianito IV" y en el club de Ingenio con Pedro Tejera de entrenador-mandador, el tinerfeño Añaterve Abreu "Pollo de la Orotava".

El último antecedente en una final entre estos dos clubes fue la final del Torneo de Lucha Corrida en 2016 en el terrero de Gáldar, donde se llevó el título el Roque Nublo. En esta ocasión el Maninidra llega al Cruce de Arinaga como actual campeón del torneo La Caja de Canarias del año pasado, donde ganó al Unión Gáldar en el terrero de Agüimes.

Plantel al completo en ambos equipos. Por parte del Roque Nublo, acompañarán a Medianito IV, Tomás del Toro y los hermanos Norberto y Jonathan Morales. En el Maninidra/Familia López Fabelo los hermanos Arasahi y Rayco Tejera respaldarán a Añaterve.

Sólo habrá enfrentamiento en categoría senior ya que en cadetes y juveniles ya está clasificado para la final del viernes 14 de julio el Maninidra/Familia López Fabelo, tras eliminar en juveniles al Macrofit/Castro Morales (12-3) y en cadetes al Roque Nublo (31-4).

La segunda semifinal es Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas – Estrella, el sábado día 1 de julio a las 21:00 horas, en el terrero municipal de la villa del noroeste, con Félix Travieso de árbitro y también auxiliado por Ernesto Díaz y Sergio Jorge, precisamente los dos colegiados que desde las 19:00 horas arbitrarán las semifinales cadetes y juveniles entre estos dos mismos clubes.

El Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas acabó con la sequía de títulos en las dos últimas temporadas y recientemente se trajo la Copa La Caja de Canarias de Fuerteventura, tras ganar la final al Rosario y hay que recordar que en los dos enfrentamientos entre ambos equipos en la Copa La Caja de Canarias de este año se registraron sendos empates a 12, aunque el Estrella ya le ganó al Unión Gáldar la final de la Copa Cabildo 2016-2017 en febrero de este año, en el terrero habilitado en el pabellón Gran Canaria Arena.

Plantillas sin bajas en los dos bandos. Por el Unión Gáldar del entrenador-mandador Juan Martel, el puntal "C" palmero Kevin Acosta convertido en toda una figura y acompañado por los destacados "A" Rayco Tejera y Moisés Pérez, junto al apoyo de los destacados "C", Rubén Ramírez y Sergio Santana. En el club de Sardina del Sur, con Francisco Bethencourt de entrenador-mandador, el puntal "C" grancanario Tino González "Pollo de la Herradura", artífice del título de Liga, los destacados "A" Jonay Alemán y Joan Lajo y los destacados "C" Yeray Mayor y Fredy Segovia.