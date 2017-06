Un espectáculo brutal y noble en el Gran Canaria Arena

La larga velada de artes marciales mixtas que se este sábado ofrece quince peleas en la jaula que se instala en la pista central del Gran Canaria Arena se ha promocionado como un espectáculo brutal y bestial y, aunque parezca una contradicción, también con nobleza que debe tener un buen luchador.

Un acontecimiento único en Gran Canaria para disfrute de los amantes de este tipo de deportes de contacto y violentos, en el que habrá un torneo que permitirá a su ganador tener una oportunidad única en su vida denominado 'Road to Bellator', con un contrato para realizar un mínimo de dos peleas en Estados Unidos bajo el auspicio de Bellator, importante empresa especialista en las MMA.

La presentación de este acontecimiento que comenzará el sábado a las 20.00 horas y tiene previsto una duración de cuatro horas, tuvo lugar ayer en presencia de Ángel Víctor Torres, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Pedro Justo, consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria; Aridany Romero, concejal de Nuevas Tecnologías y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Pablo Sánchez, presidente de World Fight Tour, organizador del evento; y Juanky Sosa, presidente del Taz Academy, organizador del evento , y tres 'gladiadores' canarios: Paco Estevez (semipesado, Aridane Romero (pluma) y Omar Santana (welter).

Televisión en directo

Pablo Sánchez ofreció algunos detalles de lo que es y supone esta velada de MMA. "El evento estoy seguro será un completo éxito, no solo por las peleas", y sobre la marcha explicó qué es Road to Bellator: " Es una empresa líder en el mundo de la MMA, valorada en 2.000 millones de dólares. Tenemos contacto directo con la presidencia desde hace mas de 20 años y en estos últimos momentos quisieron poner sus ojos en Europa y nos preguntaron: ¿alguna vez podremos ir a España? Y yo les dije y elegimos Gran Canaria por ser la cuna de las MMA en España. De aquí va a salir el primer peleador con un contrato firmado multipeleas, más de un combate, con Bellator, donde podrá conseguir su sueño de ser una estrella en Estados Unidos. Lo conseguirá o no depende de su pericia, de los combates, de la suerte, de la vida, pero estará ahí para ser una estrella. Bellator organizó lun evento en el Madison Square Garden de Nueva York con un completo éxito en PPV. Ahí puede estar un peleador español, y desde Las Palmas va a salir hacia la élite".

También detalló en qué consiste el torneo RTB. "Es un torneo de cuatro peleadores después de dos rondas uno ganará la final. También hay superfight y la guinda del pastel será la presencia de la televisión en directo. Creo que será una noche inolvidable".

Juanki Sosa, presidente del Taz Academy, uno de los organizadores de esta velada de Artes Marciales Mixtas, comento que "aparte del torneo de cuatro peleadores, habrá catorce combates más profesionales, de superfight, en los que vamos a tener estrellas canarias contra estrellas internacionales procedentes de México, Brasil, Rusia, República del Congo, Inglaterra, Alemania... El evento será supercompleto en la parte deportiva. También habrá un evento previo, para abrir boca, que comienza a las cinco de la tarde para luchadores noveles, promesas y también habrá peleas amateur y neoprofesionales.

Espectáculo dentro y fuera

El concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria también es un amante y practicante desde joven de las artes marciales mixta, como confesó, y en su intervención dijo que "la ciudad, la isla, está en el radar europeo de los deportes de contacto con un nuevo evento de las artes marciales mixtas, en este caso internacional. Los que practicamos las MMA o cualquier deporte de contacto somos también nobles luchadores y nobles deportistas. La ciudad de las Palmas de Gran Canaria se está volcando con este evento, como ya ha hecho con otros. Somos referencia nacional también en el mundo del boxeo y también lo vamos a ser en las artes marciales mixtas. Estoy seguro que los chicos que se van a subir el sábado a la jaula van a dar un gran espectáculo, tenemos un gran nivel y quién sabe si vamos a ver pelear en esa gran fiesta norteamericana a algún luchador canario. Esperamos que también fuera sea un espectáculo deportivo, nos conocemos bien todos los que estamos en los gimnasios practicando estas artes marciales y este espectáculo para que se siga produciendo tiene que ser un ejemplo no sólo en la jaula, que lo va a ser, sino también fuera de ello. Pido responsabilidad, raciocinio a los hombres y mujeres que se acerquen el sábado porque vamos a estar exportando lo mejor que tenemos, no sólo la materia prima, que son nuestros deportistas, sino también la imagen como destino turístico".

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo aseguró que "desde el Cabildo de Gran Canaria apostamos por los eventos que tienen nobleza y un seguimiento indiscutible por ser un deporte como este que tiene en Gran Canaria su cuna. Estoy convencido que el Gran Canaria Arena estará a la altura de este acontecimiento, que van a seguir millones de personas".