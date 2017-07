Iván Armas impone su potencial en la Subida Arucas

Iván Armas, con Porsche 911-997 Cup-2007, en Turismos, y José Ricardo Rodríguez, con CM1 en Barquetas, fueron los vencedores de la decimoctava edición de la Subida a Arucas. La prueba organizada por la Escudería Aterura contó con todos los ingredientes de una gran carrera: lucha entre los pilotos; cronos ajustados; las averías y salidas de pista habituales en este tipo de eventos; y una afición que siguió con pasión el desarrollo de la competición.

La jornada se inició con la manga de entrenamientos en la que uno de los favoritos, Miguel Ángel Cabral (Mitsubishi Evo VI) no tomaba la salida por tener problemas en la caja de cambios y no querer forzar su montura. El más rápido fue el veterano José María Ponce (Seat 600 JTR) al marcar en meta 2:06.803. Iván Armas (Porsche 997GT3 Cup Rally) se tomó las cosas con calma y acreditó 2:07.188, cerrando las tres primeras plazas Ayoze Benítez (Mitsubishi Evo VII) con 2:10.733. Víctor Mendoza (Mitsubishi Evo IV) y Juan Luis Santana (Mitsubishi Evo VII) cerraron el Top 5 con 2:11.422 y 2:11.717, respectivamente. Mendoza ya no volvería a tomar el volante por avería mecánica.

Las cosas se pusieron más serias en la rampa de Arucas en la primera manga oficial, puesto que nadie se guardó nada. Iván Armas sacó partida de la potencia de su Porsche para marcar 2:00.863 (a más de 116 Km/h. de media), lo que supuso el mejor tiempo de toda la jornada. Cabral, por su parte, se aventuró pese a sus problemas y se hizo con la segunda plaza provisional con 2:02.923, mientras que José María Ponce acabó tercero (2:05.260) pese a que tuvo que levantar el pie del acelerador al encenderse un piloto de advertencia de avería. Sin embargo, fue una falsa alarma puesto que se trataba de que había puesto su mano derecha más de 3 segundos sobre la palanca de cambios del Seat 600. Por detrás, y separados por siete décimas, entraron Miguel Ángel Quintino (BMW M3), con 2:09.011; Juan Luis Santana, con 2:09.251; y Ayoze Benítez, con 2:09.780.

Con las espadas por todo lo alto arrancaba la segunda y definitiva manga, pero los acontecimientos le quitaron el protagonismo que debía de dar. Primero, salida con fuerte golpe del coche de Luis Sosa (Renault Clio Sport), que paró momentáneamente la carrera; luego, otra en la montura de Sergio Vega (BMW M3), que sufría una avería; y, finalmente, Aythami Afonso veía cómo golpeaba su montura y una fuga de aceite motivaba un conato de incendio en su Renault Megane Coupé. El piloto lanzaroteño hizo valer su crono de la primera manga y acabó séptimo con un tiempo de 2:12.914.

Fue el momento entonces cuando los comisarios dieron neutralizada la manga para evitar riesgos debido al aceite derramado sobre el asfalto, privando a los favoritos de luchar contra el crono por seguridad. Aplicando el Reglamento, se tomó como tiempos computable la pasada de entrenamientos en caso de que su crono fuera mejor a la primera oficial.

Anecdóticamente, hasta antes de la neutralización el líder era José S. Martín (Toyota Corolla 20V) con 2:15.413. Iván Marrero (Subaru Legacy 4WD) abandonaba por rotura de motor. Uno de los accidentes fuertes fue el sufrido por el equipo que participaba en la modalidad de Fórmula Rally Himar Marrero-Samuel Rodríguez, con Toyota Yaris, que aunque con daños en el coche se saldó sin consecuencias personales. Edgar Javier Cruz, con Renault Clio Williams, impactó fuertemente en la curva de la finca de La Condesa, con el coche fuertemente accidentado pero para el piloto indemne.

La Subida a Arucas contó, además, con la participación del redactor del motor de LA PROVINCIA, Juan González, a los mandos del Toyota Celica Turbo 4WD del equipo Motoractualidad.es. El piloto teldense, en el estreno de la montura de su hijo Rubén, tuvo algunos problemas con el embrague pero que no impidieron que acabase en la posición 21 de la general, con un mejor tiempo de 2:34.762.

Al término de la jornada, el podio quedó formado por Iván Armas, Miguel Ángel Cabral y José María Ponce, dándose la circunstancia que Ayoze Benítez, Sergio Vega, Luis Sosa, José Antolín Bolaños y Carmelo Montesdeoca resultaron descalificados de la Clasificación Final Oficial al no presentarse en el parque cerrado.

En Barquetas, el mano a mano entre José Ricardo Rodríguez y René Santana, ambos a bordo de sendas BRC CM 02, se resolvió en favor del primero de ellos al marcar 2:11.095 en la primera manga oficial, marca que fue casi segundo y medio mejor que el 2:12.766 que firmó Santana.

La categoría de Regularidad Sport fue ganada por José Antonio Viera-Joel Reyes (Ford Escort MKI), seguido de Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo). En el apartado media baja el vencedor fue José Manuel y Daniel Hernández (Ford Escort KMI), seguido de Roberto y Tania García (Honda Civic), En el trofeo 50 el triunfo fue para Carlos Luis Miranda y Calixto Luis Miranda (Toyota Starlet 1.3).