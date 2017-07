El 'submarino' no acepta 25 'kilos' por Bakambu

El Villarreal ha rechazado una oferta de veinticinco millones de euros procedente del West Ham United por su delantero Cédric Bakambu, según informa el diario inglés The Telegraph. La cifra récord en un traspaso realizado por el Villarreal, que ha dicho que no entra en sus planes vender, has sido la los 40 millones de euros ingresados por el traspaso de Eric Bailly al Manchester United.