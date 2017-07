Los lanzaroteños Carlos Hernández y Óliver Herrera, en la regata Transpacific Yacht Race

Carlos Hernandez y Oliver Herrera, ambos nacidos en Lanzarote, formaran parte de la tripulación del trimarán Multi70 Maserati que arma y patronea el navegante italiano Giovanni Soldini y que cuenta con el patrocinio de la marca de automóviles italiana Maserati, para la regata oceánica Transpacific Yacht Race que une los puertos norteamericanos de Los Ángeles con el de Honolulu, capital del archipiélago de Hawái, con un recorrido de 2.225 millas náuticas a través del Océano Pacífico y que tomará la salida desde Los Ángeles mañana 6 de julio. Para esta regata, el Multi70 Maserati ya contará con los dos foils de las banda de estribor y babor.

Seis son los tripulantes que acompañarán a Soldini en el trimarán italiano: Junto a los españoles anteriormente citados estarán los italianos Guido Broggi, Vittorio Bissaro, y Francesco Malingri, a quienes se les unirá John Elkann, presidente de Fiat Chrysler Automóviles quien regresa a bordo del Maserati Multi70.

"En una regata tan dura como la Transpac es necesario una tripulación muy preparada para navegar un barco como el nuestro", explica Soldini. "Estoy convencido de disponer de los mejores profesionales a mi lado y, como siempre, pelearemos a tope por la victoria", señala el patrón italiano.

En su larga carrera de navegante durante los últimos 25 años, Giovanni Soldini ha ganado las regatas oceánicas más famosas, en solitario, en pareja o con tripulación. Entre ellas están la Around Alone, la Transat Jacques Vabre, la OSTAR y la Quebec Saint-Malo. A bordo del monocasco Maserati VOR70 ha establecido el récord de velocidad en la Ruta del Oro de New York a San Francisco y ha fijado unos nuevos récords en la ruta Cádiz-San Salvador, denominada Ruta del Descubrimiento y de la Ruta del Té, entre San Francisco y Shanghái.

Guido Broggi navega junto a Soldini desde el año 1998, tanto como responsable del barco como formando parte de la tripulación en casi todas las regatas donde ha participado Soldini. Experto en la construcción y puesta a punto de barcos de altas prestaciones, como boat captain de Maserati Multi70 se ocupa del funcionamiento de los complejos sistemas hidráulicos del trimarán.

Tras haber formado parte de la tripulación del Maserati Multi70 durante la RORC 600 de este año, Vittorio Bissaro vuelve a bordo del trimarán por la Transpac. Bissaro, quien tiene en su activo numerosos títulos nacionales y europeos, ha alcanzado el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 con el catamarán Nacra 17. La licenciatura en Ingeniería Aeroespacial le ofrece una perspectiva única para obtener las máximas prestaciones de los foils y del impresionante plano vela del Maserati Multi70.

Mientras, los lanzaroteños Oliver Herrera y Carlos Hernández son reconocidos y prestigiosos regatistas dentro del circuito profesional. Hernandez, jefe de guardia a bordo del monocasco Maserati VOR70, tendrá el mismo rol en el trimarán Maserati Multi70. Hernández ha regateado con Soldini en el Maserati VOR70 y ha formado parte de la tripulación española del MAPFRE durante la Volvo Ocean Race 2014-2015.

Francesco Malingri es el media man (periodista) del equipo. Ha realizado dos vueltas al mundo –la primera cuando tenía 13 años, junto a su familia– y ha formado parte de importantes regatas en el Mediterráneo.

A bordo del Maserati Multi70 estará también el regatista y empresario John Elkann, presidente de Fiat Chrysler Automóviles, la empresa de la que forma parte Maserati. A partir del 2009 Elkann ha navegado muchas veces con Soldini; ha estado a bordo del Maserati VOR70, en las regatas Transpac Race de 2013 y en el trimarán Multi70 en la RORC Caribbean 600 Race de 2015.