"Me planteo regresar al Spar con un proyecto a largo plazo"

El entrenador Maikel López manifestó que estudia la posibilidad de regresar a la Isla como máximo responsable técnico del Spar Gran Canaria con un proyecto a largo plazo, tras su dilatada experiencia en Hungría, donde se ha revalorizado como entrenador en las filas del Aluinvent DVT Miskolc.

Maikel López, de 45 años, que ya estuvo durante siete temporadas en el banquillo del primer equipo del Spar Gran Canaria junto a Domingo Díaz -actual presidente-, entrenó otras tres campañas en Finlandia, antes de regresar para vivir tres campañas más en el Spar, y desde enero de 2014 está vinculado al citado conjunto húngaro.

"Allí gané una Copa, además de lograr un subcampeonato liguero y otro copero, un campeonato de Liga regular y un subcampeonato de Europa en la FIBA Cup. Además, he sido nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Miskolc, y me siento muy querido por la afición de este equipo" (que coreó su nombre durante algún encuentro), señaló.

"El Miskolc es uno de los ocho conjuntos que tienen un nivel bastante alto. Es una entidad muy profesionalizada y que cuenta con un gran presupuesto, y quieren que sea su director ejecutivo para que controle tanto al primer equipo como a la cadena", comentó.

El entrenador isleño no tendría inconveniente en dirigir al Spar Gran Canaria en la segunda máxima categoría del baloncesto femenino nacional, tras consumarse el descenso a la misma.

"Yo he tenido la suerte de trabajar con Domingo y Begoña desde hace muchísimos años, y de hecho ellos fueron los que me dieron la oportunidad de debutar en el baloncesto profesional, y para mí no sería ningún problema afrontar un nuevo reto e intentar subir", reveló.

"Que el equipo lleve dos años consecutivos descendiendo es triste. Para apreciar lo que tenemos en casa debemos salir fuera y ver desde la distancia los logros que ha cosechado el Spar Gran Canaria, que han estado muy poco valorados. El apoyo social al baloncesto que hay aquí y en Hungría es como comparar la noche y el día", indicó.

Maikel López deberá decidir su futuro en breve, pues tanto al Aluinvent Miskolc como al Spar Gran Canaria les urge conocer su respuesta para planificar la temporada venidera.

"En Hungría están esperando saber qué haré, mientras que aquí estamos estudiando que sea viable quedarme en la isla, para poder empezar la pretemporada en agosto con las chicas de la casa, y luego ya se irían incorporando las jugadoras extranjeras", concluyó el técnico grancanario.