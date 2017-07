Cabrera Bello se queda fuera del corte antes del British Open

Rafa Cabrera Bello no pudo pasar el corte después de una mala recta final en el Abierto de Irlanda. El grancanario, que en la primera jornada realizó un buen inicio con -3 sobre el par del campo, no cumplió ayer los pronósticos y con un global de -2 se quedó fuera del corte por dos golpes. El grancanario hizo tres 'bogeys' en los últimos nueve hoyos del día, lo que le condicionó demasiado y no pudo reaccionar a pesar de dos 'birdies'. Así las cosas Rafa Cabrera Bello ya piensa en el British Open, que empieza el 20 de julio, el tercer major del año después del Masters de Augusta y el US Open.

La buena noticia para el golf español es John Rahm, que conservó su tercer puesto a un impacto de la cabeza, en la que se sitúan el francés Benjamin Herbert y el estadounidense Daniel Im, con un total de 131 golpes (-13).