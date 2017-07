El 'Morales' recupera sensaciones tras vencer al 'Guanche'

Las embarcaciones ´Poeta Tomás Morales Clipper´, ´Puerto de la Luz´ y ´Villa de Agüimes´ con sus triunfos en la matinal de hoy domingo en jornada aplazada correspondiente a la segunda fecha de la competición y que les enfrentaba a ´Pueblo Guanche Hospital La Paloma´, ´Polivela IMD´ y ´Portuarios Grupo Mikel´, respectivamente, lideran con 13 puntos la clasificación general del Campeonato Provincial La Caja de Canarias, que organiza la Federación de Vela Latina Canaria.

Una jornada ésta, la segunda del campeonato que se recuperaba, que además contó con los triunfos de ´Roque Nublo Disa´ y ´Santa Catalina´ frente a ´Minerva Digitalium´ y ´San Cristóbal Atefuer´, respectivamente.



Se mantuvieron en este día las buenas condiciones de viento (4N) en el campo de regatas para el disfrute de una jornada que iba a dejar grandes sensaciones, que se unieron a las del pasado sábado, en la que se pudo presenciar una buena asistencia de aficionados a lo largo de la Avenida Marítima y en los estacionamientos permitidos para ello.

La máxima atención de los aficionados en esta matinal dominguera se dirigía a la pega estelar de la jornada, reflejada con el enfrentamiento entre el ´Poeta Tomás Morales´ (1.02.51) y el ´Pueblo Guanche´ (1.07.43). Dos botes que se estaban jugando el devenir de una temporada en busca del máximo entorchado del campeonato. El ´Poeta´, que llegaba a esta pega tras su derrota del pasado sábado ante el ´Villa de Agüimes´, no podía fallar, a fin de no descolgarse de la cabeza.

Desde la misma salida, el casco de San José dominaba la pega, con un mejor navegar que el ´Pueblo Guanche´, que buscaba la primera vuelta a tierra a poco de la salida y realizaba posteriormente varios repiquetes intentando cambiar la vuelta al bote ´joselito´ cuando las dos embarcaciones navegaban a la altura de la playa de La Laja.

Toda maniobra del ´Guanche´ era respondida por el ´Morales´, que no quería sorpresas con el fin de no sufrir un nuevo tropiezo. La pega no tuvo mucho más. Una vuelta larga de los dos botes donde el más beneficiado era el ´Poeta Tomás Morales´, que iba aumentando la ventaja con dos viradas más a la altura de Cidelmar y el posterior paso del ´Guanche´ por dentro del espigón y la navegación por fuera del ´Poeta´, que le iba dar mayor ventaja aún hasta el paso por meta.

El ´Villa de Agüimes´ (1.04.11) sumaba un nuevo triunfo frente al ´Portuarios´ (1.05.34); victoria que le mantiene en la lucha por el título. El casco de la Villa siempre controló al ´Portuarios´, que buscaba con un buen navegar acercarse por sotavento la mayor parte de la pega. El viento siempre de norte estuvo a favor del ´Villa´, que continúa en buen estado de forma.

Por su parte, el ´Puerto de la Luz´ (1.05.58), con su triunfo inapelable frente al ´Polivela´ (1.11.11), se sitúa en lo alto de la clasificación. La pega la dominó desde la bajada de bandera el casco de Onán Barreiros, que tras su victoria se convierte asimismo en un serio aspirante al título.



Triunfo controlado del ´Roque Nublo´ (1.05.52) ante el ´Minerva´ (1.07.47) que le hace estar con 10 puntos y meterse como cuarto clasificado, igualado a puntos con el ´Pueblo Guanche´. El ´Minerva´, en la jornada de ayer, estuvo con una mejor navegación, pero se encontró con un ´Roque Nublo´ que, con José Daniel Rodríguez a la caña, recupera su mejor versión y suma su tercera victoria de la temporada.

Segundo triunfo del ´Santa Catalina´ (1.08.51) en la competición, al derrotar al ´San Cristóbal´ (1.10.01). El bote del barrio marinero todavía no conoce la victoria en el Campeonato, lo que le mantiene como ´farolillo rojo´ del mismo.