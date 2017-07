Bernardo Salom: "Me preocupa que este deporte vuelva a caer en el olvido"

Bernardo Salom, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, afirma que su principal preocupación es que este deporte declarado Bien de Interés Cultural pueda volver a caer en el olvido y en la crispación, y se muestra muy ilusionado con la formación de nuevos tripulantes y patrones en la Escuela de Vela que dirige Óliver Bravo de Laguna.

Salom, policía local de 49 años, windsurfista desde su adolescencia y ex navegante del Polivela, reconoce que le gustaría contar con más tiempo para dedicarlo a la vela latina sin que mermase su situación económica o laboral, aunque lamenta que ese tema no dependa de él.

"Ahora vivimos un buen momento en nuestro deporte, con un campeonato con cuatro botes luchando por el título, y también contamos con el respaldo de las instituciones públicas y de los representantes de los propios botes. Por el contrario, me preocupa que la vela latina vuelva a caer en el olvido y en la crispación en la que se encontraba", señala.

"Si exceptuamos las condiciones metereológicas, que no nos están acompañando, existe tranquilidad y armonía entre los boteros y la Federación. Ahora queremos sacar este deporte a la calle para que todo el mundo lo conozca, porque la vela latina es parte de todos los canarios", comenta.

Salom tiene igualmente mucho interés en potenciar la Escuela de Vela Latina de Botes, que considera prioritaria y primordial para la aparición de tripulantes y, principalmente, patrones de los que fundamentalmente adolece este deporte, y también espera llevar la vela latina a todos los colegios e institutos de Canarias, conjuntamente con el Gobierno regional.

El presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, que apenas lleva tres meses de mandato, ha tenido junto a su grupo de gobierno una intensa actividad durante este tiempo.

La labor de Fernando Cambres

"Hemos trabajado muy duro para adecuar el calendario de regatas, tras el periodo que se perdió por las elecciones, y para reparar y adecuar las embarcaciones de asistencia a los botes. También hemos nombrado con rapidez un Comité de Regatas para que se hiciese cargo del calendario de regatas, siendo fundamental la labor de Fernando Cambres", reconoce el presidente.

"Me he propuesto no hablar de la junta directiva anterior, y lo único que he dicho al respecto es que no nos dejaron la Federación de la manera más correcta posible, porque prácticamente no miraron para atrás y casi no dejaron ni la llave de la sede federativa", comenta.

En cualquier caso, el dirigente afronta el futuro con optimismo, por la aceptación que ha tenido la nueva junta de gobierno de la Federación por parte de las instituciones públicas.

"Es una alegría que La Fundación de La Caja de Canarias camine junto a la Vela Latina Canaria. Asimismo, estamos sorprendidos por la aceptación que tenemos por parte del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Gobierno de Canarias", indica.

"Las instituciones se han acercado a nosotros, supongo que como consecuencia de ver los proyectos que tenemos, y nos están dando un empujón para que esto salga adelante. Desde la Dirección General de Deportes del Gobierno regional nos han planteado unos proyectos que intentaremos que se materialicen", manifiesta.

La Federación, que también pretende promocionar junto al Cabildo este deporte en todos los municipios de la Isla, está respaldada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento, que está subvencionando a los botes para que puedan competir, y por la Autoridad Portuaria, que está prestando su colaboración con la institución presidida por Salom.

Finalmente, el presidente resalta que ya se ha solventado una parte del problema para que los aficionados puedan seguir las regatas desde la Avenida Marítima, con lo que ahora mismo hay dos tramos en los que se puede aparcar, y si bien reconoce que el pasado sábado se cometieron una serie de errores, afirma que este domingo ya quedaron resueltos.

Apoyo de La Fundación La Caja de Canarias

Por otra parte, la Fundación La Caja de Canarias ha renovado hoy el convenio de patrocinio que sostiene con la Federación de Vela Latina Canaria, a la que ha aportado 20.000 euros para esta temporada en curso.

Al acto han asistido los presidentes de ambas instituciones, Blas Trujillo y Bernardo Salom.

Trujillo recordó que, desde hace 50 años, la Fundación de La Caja colabora y apoya el desarrollo de este deporte vernáculo, del que resaltó que tiene cada vez más seguidores, y se congratuló de esta firme apuesta por la vela latina, modalidad que representa los valores canarios, su idiosincrasia y tradiciones.

Por su parte, Salom agradeció el apoyo incondicional que demuestra anualmente la Fundación y aseguró que gracias a esta apuesta la vela latina ha conseguido estar donde está, recordando en tal sentido que la Federación cuenta con 12 botes y 388 licencias federativas, de las cuales hay 340 masculinas y 48 femeninas.