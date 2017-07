Daida Ruano y Philip Köster, vencedores en la primera final

Tras once meses desde su lesión de rodilla, Philip Köster (G44) reapareció hoy lunes, 10 de julio, en la playa de Pozo Izquierdo con su mejor repertorio de saltos y maniobras sobre las olas, consiguiendo la victoria en la final de la Eliminatoria Simple del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2017 ante el actual campeón del mundo en Olas, el almeriense Víctor Fernández (E42).

En categoría femenina, Daida Ruano (E64) lograba el triunfo tras imponerse a su hermana Iballa (E63), que con este resultado recuperaba su puesto en la final de Pozo Izquierdo después de que el año pasado la arubense Sarah-Quita Offringa (ARU91) consiguiera desbancarla. Las hermanas Ruano, ante las duras condiciones de viento que se registraron hoy en la playa del Arenal, demostraron su gran nivel ante una categoría femenina que se ha vuelto muy competitiva, por el número y la calidad de las competidoras.

Tras una mañana intensa de eliminatorias, tanto el cuadro masculino como el femenino se fue completando hasta configurarse las finales. En la final masculina se plantaban Philip Köster y Víctor Fernández tras deshacerse en el camino de grandes rivales. Köster eliminó a los locales Alessio Stillrich y Omar Sánchez, antes de enfrentarse en la semifinal con el francés Thomas Traversa, a la postre tercer clasificado de la Eliminatoria Simple. Por su parte, Víctor tenía un poco más complicado su camino en el cuadro masculino, eliminando al tinerfeño Daniel Bruch y al venezolano Ricardo Campello.

La final levantó grandes expectativas por ver si Köster era capaz de aguantar después de toda una mañana de competición, ya que evidenciaba algo de dolor en su rodilla. Pero lo dejó claro nada más entrar al agua, marcando un doble forward que fue puntuado con un 10 por los jueces de la PWA. Víctor alcanzó la máxima puntuación en una ola y Philip remató con otro 10 en un pushloop forward. La diferencia final entre ambos fue de tan solo 1,63 puntos, ganando Philip en saltos y Víctor en surfing.

En cuanto a la categoría femenina, la final recuperó el enfrentamiento entre las hermanas Ruano. Una final muy igualada que lo refleja el marcador, con 28 puntos para Daida y 24,38 para Iballa. El mejor surfing de Daida se impuso al de Iballa, mientras que en saltos estuvieron más igualadas. La sorpresa de la jornada saltó en la final de perdedoras, donde la alemana Lina Erpenstein conseguía imponerse Sarah-Quita Offringa, campeona del mundo de Freestyle y subcampeona del Mundial de Pozo Izquierdo 2016. Erpenstein mostró un gran nivel durante toda la jornada y superó con claridad a su rival.

Esta segunda jornada del Mundial de Pozo Izquierdo ha servido además para confirmar el gran nivel que este año ofrecerán los competidores durante todo el circuito. Llevan todo el invierno entrenando duro y cerca de un mes en Gran Canaria, donde una semana antes del mundial disfrutaron de las condiciones más duras, en olas y viento, que se recuerda en los últimos años. Todos coinciden en destacar que el circuito será muy complicado porque son muchos los que pueden situarse en las finales.

La segunda jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival continuo con el inicio de la Doble Eliminatoria que continuará mañana martes, 1 de julio, siempre que las condiciones se mantengan. Los jueces de la PWA tienen toda la semana para finalizar esta eliminatoria y la competición júnior que aún no ha iniciado su andadura, con 30 riders inscritos, nuevo récord de participación.

Declaraciones de los protagonistas

El vencedor de la Eliminatoria Simple, Philip Köster, no ocultaba su gran alegría al finalizar la manga, ya que tras once meses en el dique seco, recuperándose de su operación de ligamentos de rodilla, "pensaba que no iba a poder competir. Comencé el campeonato con la intención de pasar algunas mangas. Ahora ya puedo pensar en el Mundial".

Para su rival en la final solo tiene palabras de elogio: "Es un rival muy fuerte y contra él hay que darlo todo". Ahora podrá descansar mientras el resto de la flota disputa la Eliminatoria Doble: "Como máximo tendré que hacer dos mangas y eso es perfecto para mi rodillla" y podrá disfrutar con el espectáculo en el agua, tanto de los riders de fuera como de los locales de Pozo Izquierdo "que están navegando increíble", aseguró Köster.

Por su parte Víctor Fernández reconoció haberlo "dado todo en la final ante Köster. Fui de menos a más y finalmente me faltó un mejor salto, pero con Philip es muy difícil". Ahora, con la disputa de la Doble Eliminatoria, el almeriense confía que "las condiciones acompañen y se pueda completar" para así tener una nueva oportunidad de vencer en la prueba de Pozo Izquierdo y comenzar el Mundial con el mejor resultado posible de cara a revalidar su título mundial.

Para Daida Ruano comenzar con esta victoria "en casa y compartiendo la final con mi hermana Iballa es la mejor manera de empezar la temporada", aseguró la rider de Pozo Izquierdo que tiene como objetivo recuparar el cetro mundial ante su hermana. "Ha sido una gran final. Salí a divertirme y hacerlo lo mejor que podía. Es una gran forma de empezar el campeonato. Ahora me siento más tranquila y relajada para enfrentarme a la doble". Daida tuvo palabras de elogio para todas las competidoras: "Muchas de ellas han estado entrenando todo el invierno Hawaii y Australia y se nota que ha aumentado el nivel y en condiciones extremas como las que tenemos aquí hay que estar 100%, tanto física como mentalmente".