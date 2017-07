Julio Delgado no seguirá en el Gran Canaria FS

Este pasado fin de semana se confirmó la no continuidad de Julio Delgado, canterano del conjunto amarillo y que de seguir hubiera cumplido su décimosegunda temporada con el Gran Canaria Fútbol Sala. A pesar de haber anunciado la renovación poco después de que el equipo lograse la permanencia en la Primera División, el jugador y el club no han logrado llegar a un acuerdo para prolongar el contrato.

En los años en los que ha vestido el amarillo, Julio ha sido referente dentro y fuera de la cancha. Un jugador con pundonor, garra y saber estar; en resumen, un hombre caracterizado por su gran inteligencia dentro de la pista. Disfrutó de la Primera División en dos etapas diferentes, la primera la inició en Gáldar, tras múltiples intentos infructuosos de ascenso, y la segunda, este pasado año, en la que por fin consiguió un salto de categoría con honores en Segovia, seguido de una permanencia histórica con el equipo que le vio crecer, hacerse hombre y jugador.

Tras confirmarse la noticia de que no continuará en las filas amarillas, Julio afirmó que "ha sido una decisión difícil de tomar. Esto es un hasta luego y no un adiós. Necesito vivir otras experiencias deportivas para crecer en todos los sentidos. Agradezco a la afición del Gáldar, y ahora a la del Gran Canaria Fútbol Sala, porque siempre han sido cariñosos conmigo, y sin ellos no hubiera conseguido afianzarme en el primer equipo. Para mi ha sido un placer ser el capitán estos últimos años y disfrutar al lado de tantos buenos compañeros que han pasado por el vestuario durante estas temporadas. Volveremos a vernos pronto".

Desde el Gran Canaria Fútbol Sala señalan el deseo del club de lo mejor para el futuro personal y profesional de Julio, agradeciéndole la profesionalidad mostrada durante todos estos años, además de la determinación y amor por los colores que demostró en cada partido con el club.

Campaña de abonados

En otro orden de cosas, desde el club grancanario hacen saber que mañana martes, a partir de las 11.30 horas, se desarrollará la presentación de abonados para la campaña 2017/2018 de la entidad, que se llevará a cabo en la sala de prensa del Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria.

En el acto de presentación de la campaña y atendiendo a todos los aficionados amarillos que se den cita para realizar la renovación de su abono o la nueva inscripción como abonado a la entidad, estarán María del Carmen Rivero, presidenta del Gran Canaria FS; y Sergio Ruiz, vicepresidente y coordinador de la base del club galdense.