"Estoy convencido de que volveré a derrotar a Alejo"

Kevin La Roca Hernández, púgil del gimnasio Pera Boxing Club, asegura que está plenamente convencido de que se impondrá nuevamente a Alejo Torres (Valdivia Family Boxing), en el combate de revancha que disputarán ambos este próximo sábado 15 en la I Velada Fuerza y Honor en La Gallera del López Socas, que comenzará a las 20.00 horas

"Afrontaré el combate con muchas ganas. Es una revancha que me pidieron nada más bajarme del ring en la anterior ocasión, y estoy con una preparación algo más específica. Ahora estoy trabajando en el peso en el que pelearé (semipesado) y estoy muy fuerte. Intentaré estar sobre los 81 kilos, porque mi rival es bastante pesado y no quiero darle ventaja", dice La Roca Hernández, apodado así porque pega duro y encaja muy bien.

"Al pedirme la revancha, seguro que Alejo piensa que podrá vencerme esta vez, pero me gustaría dar la batalla de nuevo. La gente conoce mis peleas por la guerra que doy, ya que no me gusta que haya mucho agarre, sino intercambio de golpes y que el público salga satisfecho", indica Kevin, que está próximo a cumplir 23 años y que es entrenado por Yeray García El Pera.

En los dos últimos combates que La Roca Hernández ha disputado en La Gallera ha tenido dispar fortuna, pues perdió a los puntos con Elvis Ramírez y venció de igual forma a Alejo Torres, en el peso pesado.

"Aunque Elvis me ganó ha sido la mejor experiencia que he tenido, ya que me sirvió de aprendizaje porque mi rival boxeaba muy bien, como todos los púgiles de Palenke, que son muy estilistas. Gracias a ese combate cambié mi método de boxear y ahora reflexiono más en el ring", asegura.

Entre el ring y la barbería

Natural del barrio de La Atalaya de Santa Brígida, La Roca Hernández alterna sus entrenamientos nocturnos a las órdenes de Yeray El Pera con su trabajo como barbero en una peluquería de Siete Palmas.

"Yeray es un pilar para mí, porque me motiva y me dice dónde puedo estar fallando. Es muy exigente en los entrenamientos, aunque en los últimos días me he estado preparando con su ayudante, Abián Suárez, porque Yeray acudió al Campeonato de España amateur", revela.

De cara al combate del próximo sábado -de tres asaltos de tres minutos-, Kevin no descarta que pueda imponerse por KO, aunque adelanta que es algo que viene solo y que no puede afirmarse de antemano que vaya a producirse.

En cualquier caso, sí afirma estar muy contento por la continuidad que están teniendo los boxeadores isleños, ya que se vienen realizando veladas con asiduidad en la capital grancanaria.

"Que haya una velada prácticamente cada mes nos facilita el rodaje a los púgiles amateurs. Ahora mismo no me planteo ser profesional, porque no dispongo de mucho tiempo para entrenar, y por ello mi idea es hacer del orden de unas 50 peleas en aficionados, y después ya veré si doy ese paso", concluye.