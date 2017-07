Los júniors entran en acción durante la cuarta jornada

El francés Noach Vocker (categoría masculina 16-18 años), el español Marino Gil (categoría masculina 14-15 años), el brasileño Jahdan Tyger (categoría masculina sub 13), la italiana Nicole Bandini (categoría femenina 15-18 años) y las españolas Julia Pasquale y Mar de Arce, empatadas, (categoría femenina sub 14) fueron los ganadores de las primeras finales juniors que se disputaron hoy, miércoles 12 de julio, durante la cuarta jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival, que se está disputando en la playa de El Arenal (Gran Canaria) hasta el próximo 16 de julio.

Las condiciones del día no eran las más adecuadas para finalizar la Doble Eliminatoria de la competición oficial que arrancó ayer miércoles, tanto en categoría masculina como femenina. Los jueces de la PWA decidieron dar paso a los más jóvenes, con la celebración de una ronda completa en cada una de las categorías.

Este año la prueba de Pozo Izquierdo registra un nuevo récord de inscripción con 33 jóvenes promesas que compiten divididos en 5 categorías: masculina de sub´13, 14-15 y 16-18 años, y femenina 15-18 años y sub´14. Además, destaca la variedad de nacionalidades de los inscritos, que proceden de 10 países diferentes, como España, Brasil, Japón, Alemania, Irlanda, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Francia e Italia, lo que confirma la gran repercusión internacional del evento de promesas.

En la categoría masculina, entre 16 y 18 años, se vivió un mano a mano entre el francés Noach Vocker (F210) y el argentino afincado en Pozo Izquierdo, Valentino Pasquale (201), decantándose por muy poca diferencia a favor del primero. En tercer posición finalizó el norteamericano Jake Schettewi (US25) y cuarto, el alemán Henri Kolberg (G45).

Marino Gil (ESP959) fue el vencedor en la categoría masculina 14-15 años, superando en la final al japonés Takuma Sugi (J723), al español Mike Friedl (E255) y al polaco Adam Warchol (POL111). En la categoría sub´13 masculina, con 4 riders inscritos, la victoria fue para el brasileño Jahdan Tyger (BRA450), seguido de Liam Dunkerbeck (E11), el alemán Pepe Krause (G50), uno de los más pequeños competidores con tan solo 11 años. En cuarta posición finalizó erl español Miguel Casanova (E443).

La competición femenina registró dos grupos, sub´14 y 15-18 años. La igualdad en la categoría de las más pequeñas fue total, empatando en la primera plaza la argentina afincada en Gran Canaria, Julia Pasquale (E229), con la española Mar de Arce (E279). Tercera finalizó la más pequeña de la flota, la tinerfeña María Morales que sigue demostrando cada día su mejoría.

La italiana Nicole Bandini (ITA613), competidora del circuito profesional, mostró su superioridad en la final, imponiéndose a la alemana Alexa Escherich (G200), Maike Lang y a la española Regina Villegas, segunda, tercera y cuarta clasificada, respectivamente.

Los jueces, al finalizar la competición júnior, emplazaron a los competidores profesionales para mañana jueves a las 10:00 horas en la playa, a la espera de que las condiciones sean las más apropiadas para continuar con la Eliminatoria Doble.

Marino Gil, de júnior a debutante en el circuito profesional de la PWA

Marino Gil (E959) se ha convertido en uno de los riders más jóvenes que ha debutado en una prueba de la PWA. Superado por Philip Köster, que lo hizo con tan solo 12 años, a sus 14 años es una de las promesas en alza de los riders júniors que se han formado en la playa de Pozo Izquierdo, sede del Gran Canaria Wind and Waves Festival. La prueba, que apoya desde hace años la categoría júnior, ofrece a estos jóvenes windsurfistas la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que los profesionales. Este año, Marino Gil no sólo compite en la categoría júnior, sino que la PWA le ha dado una plaza para que lo haga en el cuadro de los profesionales.

A pesar de que ya ha sido eliminado, el joven rider reconoce que "la experiencia ha sido muy buena. Estoy muy contendo de cómo he navegado, lo he hecho lo mejor que he podido y he aprendido mucho". Gil se inició a los 7 años en la playa de Bahía de Formas (Arinaga), donde acudía junto a su padre, gran aficionado a este deporte. A los 11 años empezó a navegar en Pozo Izquierdo y a esa edad participó por primera vez en la categoría júnior del mundial. Desde entonces no ha hecho más que evolucionar hasta que finalmente este año consiguió un plaza dentro del cuadro de profesionales. "Mi objetivo era pasar alguna manga y, aunque no ha podido ser, estoy muy contento con mi participación".

Además, durante el mundial ha estado ejerciendo de caddy del venezolano Ricardo Campello, al que reconoce le gustaría emular. "Es un honor estar con el en la playa. Me gusta mucho su forma de navegar, aunque también la del brasileño Marcilio Browne", reconoce.

Tiene confirmada su plaza en la prueba de Tenerife y está pendiente de que le contesten de la cita alemana, ya que su intención es hacer gran parte del circuito mundial. Aunque su experiencia en la competición absoluta ha sido corta, reconoce que donde se divierte mucho es "en la competición júnior. Es súper divertido y cada vez hay más nivel".

Once campus y cerca de 800 niños visitan el Mundial de Pozo Izquierdo

Un año más, el Gran Canaria Wind and Waves Festival recibirá la visita de los campus de verano de niños del municipio de Santa Lucía. Durante la jornada del jueves y viernes, en diferentes turnos, cerca de 800 niños disfrutarán en primera persona del Mundial de Pozo Izquierdo. Se les explicará en que consiste la prueba, las características que hacen de Pozo Izquierdo uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del windsurf y conocerán de cerca de los competidores.

Los campus que visitarán mañana jueves la carpa del Gran Canaria Wind and Waves Festival serán el Campus Santa Lucía, el UD Balos, el UAVA, Praxis, Campus Tenis, Vecinlubf, Cerruda y Doctoral; mientras que el viernes le tocará el turno al Campus Summer, Santa Lucía Basket y Salinas.

Operación Kilo

El Gran Canaria Wind&Waves también es sinónimo de solidaridad y durante el Festival se están recogiendo alimentos no perecederos, que serán entregados en el banco de alimentos de la Isla. Esta Operación Kilo arranca hoy miércoles, 12 de julio, con la Noche Canaria en la que actuará Pedro Manuel Afonso, Althay Páez y David Pablos. Durante toda la semana se puede entregar alimentos en la Carpa de Pozo, ya que la organiación se encargará de recopilarlos para entregarlos a posterior al Banco de Alimentos.

El año pasado se recogieron cerca de 400 kilos de alimentos. En esta cuarta convocatoria, la organización confía en llegar al medio millar de kilos de alimentos percederos.