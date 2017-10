El decálogo de los puntales

Palabra de puntales. Añaterve Abreu, puntal 'A' del Maninidra Familia López Fabelo, y Kevin Acosta, puntal 'C' del Unión Gáldar Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, desmenuzan la final de la XXXIX Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias (mañana, 21.00 horas Terrero Municipal de Vecindario). Una luchada con aires de revancha para el club de Ingenio; una luchada donde la entidad del Noroeste buscará su particular triplete.

Porque la final del torneo copero está marcada por lo que sucedió hace menos de una semana en Arucas. Allí, el Unión Gáldar levantó el título del torneo de lucha corrida con el Maninidra delante. Todo en una luchada decidida en una última agarrada envuelta en polémica, donde Abreu quedó eliminado por amonestaciones ante Moisés Pérez, destacado 'A' del Unión Gáldar.

"Para mí esa acción está borrada. Quedará ahí, en el recuerdo. Catalogaría lo que sucedió como un accidente, como cosas que pasan en la lucha canaria. El árbitro creo que sabía quién quería agarrar, quién era el que había tumbado a Rayco Santiago y a Kevin Acosta. Pero bueno, pasó así. Eso no quiere decir que Moisés Pérez no hubiera podido tirarme, porque podía haber pasado perfectamente. Pero me fui muy jodido por cómo fue todo. Si me hubiera tumbado, no estaría tan fastidiado", resume Añaterve Abreu. Pero el 'Pollo de La Villa de La Orotava' ya mira al frente.

Camino por delante

Porque el Maninidra ha hecho piña para mirar al terrero de Vecindario. Esa arena le dará la posibilidad de revalidar el título que consiguieron el pasado año en el Terrero Municipal de Agüimes. Un triunfo que llegó precisamente ante el Unión Gáldar. "Cada luchada es distinta y poco tiene que ver aquel Gáldar con 'Gomerito' y Alejandro Afonso que con el actual. Cada lucha es un mundo y en una final más aún. Lo que ha pasado ya está ahí. Ya lo hemos hablado. Miramos adelante. Hay que intentar corregir errores que tuvimos el otro día e intentar ganar la Copa. Estamos muy motivados y al 100% para lograrlo", contesta el puntal tinerfeño.

Si el Maninidra anhela revalidar el título, el Unión Gáldar sueña con su triplete tras exponer en sus vitrinas dos nuevos trofeos: la Copa de Fuerteventura y el del Torneo de Lucha corrida. "Llegamos con muchas ganas de conseguir el tercer título. No tenemos ninguna presión porque sabemos que la temporada ya ha sido bastante buena y creo que si hay alguien que la puede tener es el Maninidra", asegura Kevin Acosta.

La llegada del puntal palmero al club del Noroeste ha sido una simbiosis perfecta. Por un lado, Acosta ha conseguido resurgir; por el otro, el Unión Gáldar, ha vuelto a saborear el éxito de los títulos. "Es verdad que el año pasado llegaron a dos finales y las perdieron. Esta temporada perdimos en el Gran Canaria Arena contra el Estrella y empiezas a pensar si es que el equipo está gafado. Pero demostramos en Fuerteventura y en Arucas que no, que el club se merecía lo que le está sucediendo", comenta.

¿Y dónde encuentra Kevin Acosta las claves para su renacimiento? En las comodidades que le ha precisado el Gáldar. "Desde el primer día me encontré muy cómodo. Tenemos un preparador físico y un fisioterapeuta, que eso nos ayuda muchísimo, no lo tienen todos los equipos", argumenta antes de proseguir. "Estoy muy feliz de poder estar en el club y de seguir aquí", añade Acosta, que el próximo año será puntal B. "El reto es intentar entrenar, mantenerme y alcanzar la categoría de 'A'", puntualiza.

Una condición que ya luce desde hace tiempo el tinerfeño Añaterve Abreu, "contento" con la temporada del equipo tras un inicio de curso complicado. "Para como empezamos, perdiendo a Arasahi Tejera durante un tramo importante de la temporada, creo que deberíamos estar contentos. La temporada ha sido cuesta arriba, en un año raro. Ahora, justo cuando vamos a acabar, creo que estoy en mi mejor momento", reflexiona Abreu.

Tres finales de lucha corrida y el trofeo de Copa del curso pasado es el legado que ya ha dejado Abreu. Ahora espera para decidir su futuro. "La pelota está en el tejado del club. Yo siempre doy esa opción al equipo donde estoy. Tengo ofertas de Fuerteventura y Tenerife, pero ya veremos. Ingenio es mi casa y me hacen sentir muy bien cada día, se han portado de lujo conmigo. Pero pase lo que pase queremos acabar la temporada bien", agrega Abreu, que tiene a su familia y el trabajo en Tenerife.

Un curso que se agota en Vecindario. "Ganemos o perdamos, el equipo se merece un 10 por su esfuerzo durante esta temporada", resume Acosta, que cree que la estrategia a seguir es tan simple como compleja: dejar a Añaterve solo. "Será complicado, pero lo intentaremos. Ya vimos lo que pasó en viernes pasado. Ellos creían que tenían la luchada ganada cuando tiraron a Rayco Santiago y Moisés Pérez aguantó. Una final sabe más cuando botas al rival, pero también nos enseñó cosas", reflexiona.

Una luchada decisiva que Maninidra y Unión Gáldar repetirán en Vecindario, precedida de las finales cadete (18.00 horas) y juvenil (19.00 horas) en el mismo terrero donde los sénior se jugarán la gloria con Añaterve Abreu y Kevin Acosta como principales protagonistas.