'Mithy', campeón de Europa

Durante esta semana en París se ha celebrado el Campeonato de Europa de League of Legends (LoL), donde un canario, Alfonso Aguiar 'Mithy', se ha proclamado campeón junto a su equipo G2Sports. Un joven talento que ha hecho historia con su equipo al ganar de manera consecutiva cuatro veces en el LoL. Además, fue nombrado MVP del torneo. Su juego, extremadamente activo, algo poco común en el rol que ocupa, hace que su nivel de victorias ronde el 70%, convirtiéndose de este modo en uno de los mejores jugadores de Europa. Estamos de enhorabuena y tremendamente orgullosos de que un paisano cuya pasión desde pequeño fueron los videojuegos compita en lo más alto de los Esports. Un jugador profesional que se codea con la élite mundial y que participará en el próximo Campeonato del Mundo.

Como todo jugador de equipo que ocupa diferentes posiciones en el terreno de juego, la suya es concretamente la de support (apoyo), ayudando a su equipo tanto en labores ofensivas como defensivas, explorando zonas seguras, buscando posiciones idóneas, etc. Que este joven canario haya llegado a la final del Campeonato de Europa (EULCS) y que desde la creación del proyecto 'eSport Talent Canarias' mostrara su apoyo al mismo y a la regulación de los deportes electrónicos (ESPORTS) en Canarias, me lleva a realizar la siguiente reflexión:

Me llama poderosamente la atención que Mithy sea un chico que no tiene miedo a la hora de tomar decisiones, que le encanten los retos hasta el punto de cambiar de un juego a otro, especializándose en éste último (LoL), que, a pesar de su juventud, haya sabido gestionar el estar en la élite pese a cometer errores (saber que del error se puede aprender y conseguir éxitos), que sea tan disciplinado, abierto a nuevos horizontes como jugador, que tenga un plan de entrenamiento definido e importante para el desarrollo de su labor como jugador digital, que tenga tal grado de respeto por cada uno de los miembros que componen su equipo, sabiendo gestionar los egos de todos los jugadores, muy jóvenes, de los que sabe sacar lo mejor de cada uno. En realidad, es un buen coach. Vive en una estructura de club profesional semejante al deporte convencional.

Como bien señala Ana Oliveras, "Anouc", sobre lo que debería ser un jugador digital: "Creo que Mithy es un ejemplo a tener en cuenta para todos aquellos que quieran una carrera en los Esports. Además de tener que dedicarle tiempo a la disciplina en la que compite, hay que ser capaz de marcarse rutinas y cumplirlas, incluso cuando no formas parte de un equipo. Lo más importante en la formación de un jugador no se basa en los resultados y en las victorias; se basa en todo el esfuerzo de preparación, organización y en lo que se aprende en las derrotas. Se basa en saber aguantar y levantarse cuando las cosas no van bien. Un jugador profesional necesita ser fiel a sus valores para conseguir acercarse a sus metas y eso pasa por horarios, alimentación, preparación, esfuerzo y un proceso de madurez realmente necesario. Además de todo eso, cada uno tendrá que buscar sus técnicas y todo aquello que le funciona para motivarse y para continuar trabajando. En el caso de 'Mithy' bien sabemos que practica mindfullness y técnicas orientales, pues para él es clave tener ese equilibrio interior y es parte de su entrenamiento (que, como veis, no siempre supone sentarse al ordenador)".

Edgar Medina, otro talento canario, arquitecto, director del Community Manager de la empresa RIOT, creadora del LoL, a propósito de la figura de Alfonso Aguirre, indicaba: "Es todo un ejemplo a seguir por su mentalidad, competitividad y alto nivel de juego".

Juan Carlos Pérez, otro gamer y amigo desde la infancia de "Tito", otra de las denominaciones de Alfonso Aguirre, destaca su progresión tanto como jugador como persona. Con cierta idealidad, no duda en proclamar que "nadie puede decir nada malo de él ya que se trata de una persona muy cercana pese a la distancia, que siempre está ahí cuando se le necesita. Un amigo de verdad".

Y, en efecto, muchos seres humanos, callados y aparentemente desapercibidos por la sociedad que les rodea, siempre están ahí para echar una mano en los momentos de dificultad y extravío, cuando realmente hacen falta, con su proverbial prudencia y saber estar, pese a representar como en el caso de 'Mithy' todo un referente internacional en el mundo del deporte digital.

Pero quizás sea uno de sus seres más queridos, su madre Alicia, la que lo trajo a este mundo, la que nos revele el interior de 'Mithy': "Desde pequeño sentía pasión por los videojuegos, lo que no le impidió seguir con su formación académica y practicar otros deportes como el tenis. Ver que triunfa en aquello que le gusta es una satisfacción doble, primero porque los responsables de la universidad de Northumbria en Newcatle (Reino Unido), su rector y tutor me adelantaron su clarividente talento. Y segundo, por haber apoyado y estar como madre muy cerca de esta iniciativa profesional de mi hijo. Me siento muy feliz".

"Los gamers pueden compaginar su afición al deporte digital con los estudios; tan solo necesitan apoyo y orientación. En el caso de mi hijo, él ha aprendido por sí solo a controlar y organizar su tiempo, a compaginar estudios y práctica deportiva tradicional y digital".

El propio "Mithy" recomendaba a los gamers canarios una serie de premisas para alcanzar la excelencia en el deporte digital, a saber:

1.- Aprender inglés.

2.- Saber administrar bien el tiempo.

3.- Trabajar las emociones. La mente es como el cuerpo, hay que trabajarla día a día, sabiendo reaccionar ante diversas situaciones.

4.- Gimnasio con clases de Qi Gong.

5.- Realizar un diario personal donde organizar ideas y pensamientos. El autocontrol es muy importante en este deporte, por lo que conocerse a uno mismo es vital.

6.- Los eSports transmiten valores y con ello formación.

Que sepan que vamos a trabajar para que Canarias se sitúe a la vanguardia del proceso para que los eSports cuenten con todas las garantías para su desarrollo; que sean expresión de los valores que deben presidir toda práctica deportiva, para que se propicie la construcción de valores socialmente positivos, para que constituyan también una herramienta educativa para la adquisición de destrezas y competencias, y que sean claves en los procesos de toma consciente de decisiones, asunción de responsabilidades y, sobre todo, como espacio para la integración socioafectiva y cultural.

En un momento determinado le preguntaron sobre su futuro cuando dejara de ser gamer y él contestó: "El futuro está para vivirlo cuando llegue, no ahora". Nosotros somos de la misma opinión y jugando con las palabras concluimos que "hay que disfrutar el ahora de los eSports porque el futuro siempre es incierto".