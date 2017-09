La mujer camina hacia la igualdad en el deporte

La séptima edición del Open de Pádel Barceló ha querido poner en valor el papel de la mujer en el mundo profesional del deporte, dando voz a deportistas que son referentes de sus disciplinas a nivel internacional y que han tenido un espacio para debatir y reflexionar sobre su experiencia, trayectoria profesional y los principales retos que sus carreras en el deporte femenino les ha presentado.

"Se está avanzando en la dirección correcta hacia la igualdad de género en el deporte profesional, aunque de forma lenta", ha sido la principal conclusión del debate en el que han participado Magüi Serna, ex tenista y actualmente directora de escuela; Patricia Díaz Perea, ex triatleta; Rosi Sánchez, ex jugadora olímpica de baloncesto y nueva coordinadora de los equipos femeninos de base del Herbalife Gran Canaria; y Marta Marrero, actual número uno del World Padel Tour.

La mujer ha ganado protagonismo en los último años "a base de hacer méritos extra y destacar tres veces más de lo que necesitan los hombres", ha explicado la ex olímpica Rosi Sánchez, "en el caso del baloncesto, la canasta está a la misma altura para ambos géneros, en cambio a la mujer le cuesta infinitamente más lograr una portada".

Marta Marrero ha subrayado la premisa de su compañera en el sector, haciendo hincapié en que "la mujer ha ido demostrando grandes resultados que a base de podios le ha dado el protagonismo que merece", ha recalcado.

Patricia Díaz, fundadora del Running Girls Canarias y actualmente entrenadora y coordinadora del Programa de Entrenamiento ´Entrerunners´ del GC Maratón, ha insistido en la brecha que existía entre hombres y mujeres, actualmente más pequeña pero existente. "Cuando comencé como docente y entrenadora observé que algo fallaba", ya que "había muchas más chicas entrenando de las que luego se presentaban en las pruebas", motivo por el que decidió centrarse en el deporte femenino y fomentar su visibilidad.

La ex tenista Magüi Serna subrayó que aunque el tenis es un deporte reconocido en ambos deportes, "solo en los 4 torneos más importantes se ha equiparado el premio masculino y femenino", en el resto de las competiciones "a la mujer le cuesta más conseguir patrocinadores y aún existen diferencias".

La condición de la insularidad también ha sido un hándicap en el mundo del deporte profesional, ya que como han coincidido las deportistas, la profesión exige viajar y desplazarse con frecuencia, algo complejo para una adolescente.

"Me dijeron que si no me marchaba a Península nunca llegaría a la selección", ha explicado Rosi Sánchez, "yo me lo marqué como reto personal y tras desarrollar buena parte de mi carrera en la isla logré debutar diez años en la selección". A juicio de Magüi Serna, en este sentido se ha avanzado ya que "antes no teníamos ni los entrenadores ni las instalaciones adecuadas en Gran Canaria", algo que ha cambiado en la actualidad "con la posibilidad de entrenar en pistas profesionales en la isla".

Marta Marrero ha destacado que en tenis "ya no es indispensable salir de la isla para ser profesional", algo que años atrás era clave para el desarrollo de una carrera en el deporte, "especialmente en el caso del femenino".

Las deportistas asistentes han estado de acuerdo en la complicación de compaginar una carrera profesional en el deporte y los estudios o la formación académica. "Yo siempre tuve a mi madre detrás para que no abandonase mis estudios", ha detallado Magüi Serna, "compatibilizar entrenamientos y estudios es complejo, y con la exigencia del deporte femenino aún más".

Rosi Sánchez, por su parte, tuvo muy claro su orden de prioridades "en las que los estudios ocupaban un papel primordial". Esta premisa ha sido apoyada por Marta Marrero que ha insistido en que "viajar, entrenar y estudiar es muy difícil", recalcando a su vez que "en el deporte femenino solo las mejores deportistas pueden dedicarse en exclusiva al deporte y no depender de una formación académica".

"Yo siempre animo a chicos y chicas a seguir estudiando" ya que en según ha opinado Patricia Díaz "el futuro de una deportista siempre está en el aire" ya que "en el caso del triatlón se suele desarrollar carrera de 7 u 8 años".

La séptima edición de este evento deportivo consolida su importancia como el torneo de pádel con más inscritos de Canarias. Con más de 200 partidos, el Club La Calzada repite como sede del torneo, que se desarrollará entre los días 15 y 24 de septiembre.

En esta ocasión el cierre correrá a cargo de un partido de exhibición entre la grancanaria Marta Marrero, actual número 1 del World Padel Tour, Federico Chingotto y Juan Ignacio Tello, pareja revelación en los últimos torneos, y Victoria Iglesias, número 12 del World Padel Tour elevará el juego al más elevado prestigio internacional en un partido amistoso tras la celebración de las finales.