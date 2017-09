Suárez defiende su inocencia

Antonio Suárez Santana, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, defendió su inocencia y honradez en relación a la investigación judicial que se lleva a cabo en torno a personas vinculadas a la Real Federación Española de Fútbol y Territoriales, según manifestó anoche en el acto de entrega de trofeos de la temporada 2016-17 y distinciones especiales dentro de la denominada Fiesta de Fútbol, que celebró su 29ª edición y tuvo como marco el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En su discurso, en el que hizo balance de la temporada, Antonio Suárez aseguró que "quien les hablas ha tenido una conducta ejemplar, coherente e intachable"·

El presidente de la FIFLP explicó que "en la reciente asamblea general no hice ningún comentario sobre la investigación judicial que se ha abierto sobre algunas personas relacionadas con la Real Federación Española y otras territoriales toda vez que la misma se encontraba bajo secreto de sumario. Ahora, una vez abierto este procedimiento, puedo informarles a los hombre y mujeres del fútbol de nuestra territorial que esta Federación se encuentra al margen de la investigación. Estamos exonerados de dudas delictivas e imputaciones temerarias, pese a que algunos agoreros ya presagiaban el fin de nuestros días", comentó respecto a la situación escandalosa en la RFEF, sin nombrar en ningún momento al presidente Ángel María Villar y a su vicepresidente Juan Padrón, principales imputados.

Antonio Suárez había dicho que siguen trabajando por y para todos los estamentos "con la misma ilusión que cuando llegamos a esta Federación, pero con el valor añadido de la experiencia acumulada".

En su intervención, en la que habló de todos los estamentos, otro tema que llamó la atención hizo referencia a la Copa del Atlántico, torneo juvenil se selecciones que se celebra con la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol y que, según Antonio Suárez, la falta de concreción en las ayudas por parte de las instituciones públicas "presagian que este evento tiene sus días contados".

Mensaje para Navarro

También sin nombrarlo, hizo referencia a José Ramón Navarro, ex presidente de la AD Huracán y futuro candidato a la presidencia de la FIFLP. "No voy a caer en la tentación de abrir un debate con quien sólo representa una anécdota en el fútbol de la provincia de Las Palmas. Nuestra Federación no es partidaria de hacer ruido. Nuestro valor no radica en las palabras, sino en los hechos. No abanderamos funambulismo sobre el filo de la navaja, como otros, que lo tienen todavía todo por demostrar".

Suárez continuo con su discurso . "No contestaré a las ofensas de los que pretender abrir una brecha en el fútbol de esta Federación Interinsular de Las Palmas. Nuestra fuerza está en nuestra acción. A su debido tiempo, y dentro de los plazos reglamentarios, haremos lo que tengamos que hacer y diremos cuanto tengamos que decir".

Y por último, antes de despedirse, comentó que "no vamos a entrar en fuegos cruzados para jolgorio de los que buscan discusiones tabernarias. Esta Federación no puede ser el campo de las ansias aventureras de nadie".

Al margen del discurso de Antonio Suárez Santana, también se dirigieron a los cerca de 300 asistentes el doctor Antonio Ramos Gordillo, en representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Roberto Martel, concejal de San Bartolomé de Tirajana y Antonio Pérez, en representación del Cabildo.

En el acto, además de los trofeos a los campeones y subcampeones en las competiciones de fútbol once de cadetes, juveniles, aficionados y veteranos, fútbol femenino, y fútbol sala, ¡hubo distinciones especiales yun pequeño homenaje a las subcampeonas de España de Fútbol Playa y mayor para los componentes de la Selección Territorial de Fútbol de Las Palmas que el 27 de junio de 1992 se proclamó campeona de España juvenil en el Santiago Bernabéu tras vencer a Murcia por 2-0. La mayoría de los jugadores, excepto Óscar (q.e.p.d.) y Dani García, que ayer fue padre, participaron en un almuerzo y después en el homenaje encabezados por el entrenador Ramón Medina, subdirector y jefe de estudios de la Escuela Canaria de Entrenadores, que recordó la figura del desaparecido Yoyo de la Torres, también entrenador de ese combinado juvenil. "Era una gran persona y sobre todo un amante del fútbol".

Esa fue la última vez que una selección masculina canaria ganó un título y Ramón Medina valora que resultó determinante "la unión de todos los componentes, elegidos tras ver muchísimos partidos, y el gran talento que aportaron".

Medina considera que con esta selección de 1992 no se ha tenido el reconocimiento merecido porque con su hazaña . "Despertaron la conciencia de miles de personas que se hicieron accionistas de la UD Las Palmas y evitaron su desaparición en solo tres días. La selección juvenil del 92 merece un lugar en la historia, relató un emocionado Ramón Medina en el acto más entrañable de la Fiesta del Fútbol.