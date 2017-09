Un nuevo Gran Canaria

El domingo, frente al Levante (12.00 horas, CID), arranca el nuevo Gran Canaria Fútbol Sala. El equipo cuenta con 12 incorporaciones con respecto a la temporada pasada y sólo tres continúan. Suso Méndez, que inicia su trigésima segunda campaña en el club, recuerda que el objetivo vuelve a ser la permanencia un año más en la categoría. De las caras nuevas, cuatro regresan después de probar fuera. La nueva estrella es el húngaro Akos Harnisch.

Un equipo nuevo, un mismo objetivo. El Gran Canaria Fútbol Sala arranca mañana, frente al Levante (12.00 horas, Centro Insular de los Deportes), su segundo año consecutivo en la máxima categoría nacional con 12 incorporaciones -más otras dos para el filial- con respecto a la temporada pasada y sólo tres que jugadores que continúan. Un conjunto, por tanto, remodelado casi en su totalidad pero con la misma misión de conseguir la permanencia en Primera.

Y con un entrenador, Suso Méndez, que va a iniciar su campaña número 32 en el club -40 como entrenador- y que explica el objetivo del equipo con un símil vital: "Tú naces, estudias y después igual no trabajas en lo que estudias porque la vida te da oportunidades. Lo único que tienes que hacer es estar vivo y despierto, además ser un poco inteligente", comenta sobre una posible campanada en la Copa del Rey como meta adicional.

El curso pasado, el Gran Canaria FS cayó eliminado en cuartos de final del torneo del k.o. por el Burela y acabó en el decimotercer puesto en un campeonato de 16, donde obtuvo 30 puntos, ocho victorias, seis empates y 16 derrotas. Los de Méndez terminaron con cinco puntos por encima del descenso y ahora buscan la consolidación. "Afrontamos la nueva temporada con ilusión, fuerza y una ganas impresionantes de disfrutar", asegura el técnico.

Revolución en la plantilla

La explicación de por qué el representativo grancanario ha cambiado casi por completo el plantel es meramente "económica", según el técnico. "Nosotros somos un equipo pobre. Ellos -los jugadores que se han marchado- han merecido que otros equipos les hayan llamado porque han hecho tres 'temporadones' con nosotros y merecían un premio grande".

De ese grupo de jugadores que consiguieron el ascenso y la permanencia en dos campañas, sólo continúan tres: el portero Igor García, el pívot Juan Bolaños 'Juanillo' y el cierre Saúl Jiménez, quien confiesa haberse sentido extraño el primer día de la pretemporada.

"Al principio un poco sí, cuando llegas y ves que las caras han cambiado. Encima, teníamos un grupo que llevábamos juntos unas cuantas temporadas. Ahora nos hemos tenido que reinventar y al principio es un poco raro, pero con el paso de las semanas hemos comprobado que el grupo es extraordinario. Hay muy buen rollo y, además, mucha calidad", sostiene.

Sin embargo, no todas las incorporaciones son absolutamente desconocidas para el club. Cuatro de ellas, los cierres Yeray y Acaymo y los alas Ayose y Thiago Negri, han regresado después de haber probado suerte en otros equipos. "Puedo aportar experiencia. Pasé un mal rato en Francia, pero en Italia me fue muy bien. Se aprende de todo", asegura Acaymo, que al igual que Saúl, sostiene que "hay calidad", una virtud que para el técnico, de momento, no es suficiente.

Suso Méndez considera que, por lo menos en los "cinco o seis primeros partidos", el talento no bastará. "Un equipo conjuntado como el que teníamos el año pasado no lo vamos a tener, con independencia de la calidad de los jugadores. Pero a veces la ilusión hace que algo malo se haga bueno". El entrenador cuenta con un inicio de campeonato complicado que servirá para ir cogiendo el tono. "Es nuestra pretemporada, defiende.

Equipo más amplio y parejo

El reto principal del Gran Canaria FS a corto plazo es conseguir la compenetración entre los nuevos futbolistas, entre los que destaca, para el preparador físico, Borja Hernández, el ala húngaro Akos Harnisch. "Es de los que más me ha sorprendido. Nos va a dar un plus", garantiza.

El internacional es sólo una de las 12 caras nuevas de la plantilla, en la que "se pierden algunas cosas y se ganan otras", asegura Saúl, uno de los que permanece. "El equipo ya estaba hecho y nos conocíamos. Además teníamos dos quintetos bien definidos y sólo con mirarnos ya sabíamos lo que íbamos a hacer", añade.

"Este año la plantilla es más amplia y tenemos más jugadores de calidad. El nivel es muy parejo. Hemos perdido un poco el conocimiento que teníamos entre nosotros y hemos ganado más jugadores parejos", analiza el cierre grancanario, formado en las categorías inferiores del club y que va a iniciar su novena temporada en el primer equipo.

Mañana el equipo de Méndez comienza una nueva aventura en la máxima categoría ante el Levante, un equipo también muy cambiado y que esta campaña, a diferencia de la pasada, prevé optar a cotas superiores a la permanencia. El Gran Canaria FS, por su parte, busca hacerse fuerte en casa ante un público que se enganchó poco a poco el curso anterior y que, según la entidad, ha aumentado la retirada de abonos últimos días.

El mensaje que les envía Suso Méndez es uno de sus lemas: "Disfrute usted de su presente para que en el futuro, si llega, tenga usted un bonito pasado". Pues eso.