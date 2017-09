Demasiado castigo para un filial muy ansioso

Hay partidos que se ganan sin crear ocasiones de gol y a Las Palmas Atlético le tocó comprobarlo frente al Córdoba B, pero para perder. Un golazo de falta de Waldo en el minuto 40 de partido bastó a los andaluces, que ni habían creado ni volvieron a generar ninguna oportunidad de peligro, para ganar el encuentro. Los de Suso Hernández jugaron mejor que su rival, pero su ansiedad y precipitación les impidieron sumar ni siquiera un punto. Se trata de la primera derrota del filial en el Anexo, que ayer estrenó palco presidencial.

Con Erik Expósito y Diego Parras en el banquillo por problemas físicos, y Raúl Alemán en la grada por lesión, Las Palmas Atlético empezó fuerte el partido. Un disparo de Raúl Godoy, del C, y otro de Agoney, que jugó de delantero centro, supusieron las primeras ocasiones de gol, sin embargo, sólo el Córdoba B pudo encontrar la red. Waldo puso el balón en la escuadra tras el saque de una falta lateral y no se puede decir que no lo hiciera con intención. Josep, pese a su altura, sólo pudo ver cómo le pasaba por encima.

Con el marcador adverso y al poco de iniciarse la segunda parte, Hernández dio entrada a Erik Expósito y a Carlos González para buscar el empate. El delantero centro, el mejor ayer, gozó de una ocasión clarísima nada más entrar (54'), pero su disparo con la izquierda se marchó fuera por poco cuando se encontraba solo dentro del área.

La entrada de José Artiles a media hora del final llevó al equipo todavía más al ataque, pero los amarillos carecieron de la claridad necesaria en los metros finales. Un pase suyo a Erik supuso la última oportunidad para empatar, ya en el minuto 89, pero el delantero tardó demasiado en tirar a portería.

Con esta derrota Las Palmas Atlético sigue con cuatro puntos en cinco jornadas. El próximo partido será el domingo que viene en Marbella. Para ese choque, el técnico recupera a Raúl Alemán.