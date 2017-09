Javi Trujillo salva al Lanzarote

Tercera División: Las Palmas C - Lanzarote

El Lanzarote continúa con su buena racha de resultados al sumar un punto en su visita al Anexo Estadio Gran Canaria. El atacante Javi Trujillo se convirtió en el protagonista de su equipo al completar un doblete frente al filial amarillo.

Los pupilos de Maxi Barrera se adelantaron pero vieron como la escuadra de Ángel Sánchez volteaba el marcador con los tantos de Kirian, de penalti, y del meta rival Sasha, en propia puerta. Trujillo rescataría un empate para los lanzaroteños en el alargue.

Rebasado el primer cuarto de hora con una acción en la que Álex Cruz no estuvo acertado para aprovechar una mala salida del meta amarillo Benito.

A continuación, Las Palmas C y Lanzarote disfrutaron de buenas aproximaciones para abrir el marcador, en especial con un remate del amarillo Benjamín que se fue a manos de Sasha, y con sendas acciones en las que lMiguel Gómez y Trujillo no estuvieron acertados para batir a Benito. En la recta final del primer período, Trujillo no falló para lograr el primer tanto al cabecear por la escuadra una falta lanzada por Ayoze Pérez.

Tras la reanudación, el filial amarillo igualó a un gol cuando Kirian transformó una pena máxima cometida sobre su compañero Joel por el defensor rojillo Kámara.

A falta de cuatro minutos para el final , Las Palmas C logró su segundo gol con un remate de Eduardo, a un centro ejecutado por Joel desde banda izquierda, en el que el balón se fue al poste, pero el meta lanzaroteño Sasha, al tratar de interceptar el rechace, introdujo el balón en su propia portería. Con el tanto en contra, los de Maxi Barrera no se rindieron y en la prolongación Trujillo aprovechó un rechace de Benito para hacer el 2-2.