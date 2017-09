Diego Costa vuelve al Atlético

El Atlético de Madrid ha anunciado un "principio de acuerdo" con el Chelsea inglés para el traspaso del delantero hispanobrasileño Diego Costa, "pendiente del reconocimiento médico y la formalización de su contrato", según indica el club en su página web.

El delantero, que fue rojiblanco entre 2007 y 2014, cuando marchó al club londinense, viajará en los próximos días a Madrid con permiso del Chelsea para someterse a un reconocimiento médico y concretar su contrato con el Atlético.

Tras el principio de acuerdo entre los dos clubes, confirmado también por el Chelsea, si el examen médico del jugador -que ha estado apartado de la pretemporada del equipo londinense y se ha ejercitado en solitario en Brasil- es satisfactorio, y Costa acuerda el contrato con el club rojiblanco, se producirá el regreso del ariete que el equipo técnico dirigido por el argentino Diego Simeone deseaba desde hace más de un año.

No obstante, este reencuentro no se podrá ver sobre el terreno de juego hasta el mes de enero, ya que hasta entonces el club rojiblanco tiene prohibida la inscripción de jugadores por una sanción de la FIFA, ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Un retorno deseado también por el jugador, que aseguró tras el amistoso entre España y Colombia del pasado 7 de junio que el entrenador del Chelsea, el italiano Antonio Conte, no contaba con él.

"El entrenador (Conte) no me quiere. No sé por qué. Pensará que he hecho una temporada mala. Me ha mandado un mensaje. Un simple mensaje después de todo lo que he hecho ahí. A buscar equipo y ya está. Si no cuentan conmigo, hay que salir", aseguró Costa

El delantero no ocultó su deseo de volver al Atlético, que ha mostrado tanto en declaraciones como en sus redes sociales, en las que este pasado verano apareció con la camiseta del club madrileño.

Su intención de salir del Chelsea ha sido tal que en agosto anunció a través de su representante, Ricardo Cardoso, su intención de pedir el 'transfer request', la carta mediante la cual el jugador de un equipo pide al club con el que tiene contrato una petición de traspaso y abandonar la entidad.