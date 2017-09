Ernesto Valverde: "Estamos ganando, no me puedo quejar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado, al término del encuentro en el que el club azulgrana se ha llevado la victoria (0-3) ante el Girona, que no se puede "quejar" ante el "buen momento" en el que se encuentra su equipo, que permanece invicto y con seis victorias en seis partidos de Liga.

"Estamos en un buen momento. Lo que más me gusta es el sentido de equipo que estamos teniendo, en ataque y en defensa. Tratamos de organizarnos. Hoy era difícil al tratarse de un derbi, con un gran ambiente y tensión. Cuando empiezas una andadura nueva en un club los resultados te ayudan. Al equipo le veo mentalizado para trabajar cuando el partido está complicado. No tengo dudas, no me puedo quejar ahora que estamos ganando. Estamos bien y pensando ya en el siguiente partido", declaró en rueda de prensa.

El entrenador extremeño analizó el encuentro en el que su equipo se llevó los tres puntos y donde generaron "ocasiones prácticamente desde el inicio". "Quizá lo que nos ha faltado ha sido rematar el encuentro para evitar sustos innecesarios", manifestó.

Uno de los aspectos más destacados del choque fue el marcaje individual que el Girona propuso con Pablo Maffeo encima de Leo Messi. "Son cosas que dependen del rival. Cuando un equipo hace esto se arriesga a que haya arrastres por parte de otros jugadores. Nos han planteado el partido así y una presión alta en todo el campo y al final nos ha ido bien. A Leo le he visto tranquilo, ha tenido sus ocasiones y sigue trabajando para el equipo", explicó.

Sobre el buen momento de Andrés Iniesta, el técnico azulgrana se mostró contento y, además, se quitó méritos. "Que él esté bien es mérito suyo y de sus compañeros, que se relacionan muy bien con él. Estamos muy contentos de que esté jugando así con las garantías que da. Ha sido un jugador fundamental durante mucho tiempo en este club y ha demostrado que aún lo sigue siendo", celebró.

El 'Txingurri' también tuvo palabras para Luis Suárez, que volvió a marcar este sábado. "Es verdad que vive del gol. Hay veces que puede estar desafortunado pero cuando marca todo cambia. La relación que tiene Luis con las ocasiones que genera nos viene bien", indicó.

En cuanto a Aleix Vidal, recordó que "jugó de lateral pero ya ha jugado en alguna ocasión de extremo". "Juega al espacio y vi que nos podía 'echar un cable'. Ha participado y ha trabajado. Tenemos una plantilla amplia y de garantías. Hay jugadores que juegan de inicio y otros que entran en otro momento para ayudarnos", añadió.