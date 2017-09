Un presidente de toda la vida

Como lo fuera durante muchas décadas el ya fallecido José Suárez 'Pepucho' en el aspecto social y vecinal en la zona de Lomo Apolinario, también se ha ganado un gran prestigio Sigifredo León Rodríguez, conocido por Alfredo, en el mundo deportivo, sobre todo en el fútbol, convirtiéndose en otro de los íconos históricos del barrio. Su labor y constancia tuvo un merecido y cálido homenaje el sábado en el campo ubicado en el Parque de Casablanca 3, en el que se reunieron más de 200 personas, en su mayoría ex jugadores, entrenadores y técnicos del Intercanarias. El evento, promovido por Pepe Alonso, que contó con la colaboración del presidente de la comisión de fiestas del vecindario, Aridane Navarro, tuvo una gran respuesta por parte de las numerosas personas que en diferentes etapas estuvieron vinculadas a este club.

Sigifredo, de 78 años de edad, lleva 65 vinculados al fútbol, unos 52 al Inter y 47 de ellos como presidente. Comenzó jugando en Schamann, como el mismo relata: "yo vivía en ese barrio y empecé a jugar en el Osasuna, a los 13 años. Pero conocí a mi novia que era de Lomo Apolinario y me vine a vivir a este vecindario. Una lesión en la rodilla me alejó del fútbol, pero el hermano Serafín Puccini y el padre Molina, que llevaban el equipo Ilicitano, que era de los Padres Paúles, me convencieron para que les echase una mano. Dos años después lo federamos con el nombre de Inter de Canarias, contando con gente como Cesáreo González, Ramón Díaz, Manolo Jiménez, José Ramos y Francisco Hernández, que junto con Serafín fueron los fundadores".

Como anécdota, el presidente del Inter cuenta cómo surgió este nombre. "Fue un cura que vino de Milán y propuso ese nombre. Él se encargó de enviar un escrito a la directiva milanista y nos mandaron dos fardos de ropa, medias, camisetas, pantalones, etc. Tuvimos para dos o tres años".

A medida que avanzaban los años el club fue creciendo. "Comenzamos con un infantil y un juvenil. Después formamos el cadete, que se llegó a quedar campeón con Armando Romero de entrenador. También tuvimos varios ascensos consecutivos con Pepe Juan en el banquillo".

Con relación a la fusión de los dos equipos que había en el barrio, recuerda: "hubo mucha predisposición por la dos partes. En el Apolinario estaba Andrés Báez de presidente y estaba decidido, pero al final no se llegó a un entendimiento".

Durante toda la mañana del sábado el campo de Casablanca 3 era un continúo ir y venir de gente. También los partidos eran continuos con diferentes formaciones. Para estos encuentros se contó con la colaboración de los árbitros Yeray Díaz y Pedro Suárez. Mientras, en un lateral de la instalación se ofrecía un refrigerio a los presentes. La jornada finalizaba por la tarde noche con una gala dirigida por Matías Alonso, y en la que actuaron Sergio Alonso, Pepe Batista, Beto Bermúdez y el grupo Recuerdos del ayer.

En su trascurso los presidentes del San Antonio, Barrio Atlántico y San Lázaro entregaron sendas placas a Sigifredo León. El broche de oro lo pusieron los veteranos del Intercanarias, cuyo responsable, Pepe Alonso, le entregó la insignia de oro del club.