El Barcelona pone a prueba frente al Sporting de Lisboa su racha de victorias este temporada

El Sporting de Lisboa recibe este miércoles a un Barcelona de Ernesto Valverde que suma siete triunfos consecutivos, en una segunda jornada de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que ganaron en la anterior y que, por tanto, se juegan el liderato del grupo D. [Sigue en directo el partido entre el Sporting de Lisboa y el Barcelona]

Los barcelonistas acuden a Lisboa a seguir su excelente racha positiva: seis victorias en Liga española, a la que se suma la obtenida en Europa frente al Juventus Turín (3-0).

El Sporting, en cambio, llega tras no pasar del empate liguero en terreno de un Moreirense que pulula en la zona de descenso del campeonato portugués.

Este será el segundo partido en el que Barcelona y Sporting se midan en la Liga de Campeones en Lisboa (hubo otro en Copa UEFA 1986). En el anterior (26 de noviembre del 2008), el conjunto barcelonés reafirmó su dominio con un claro 2-5, presagio de la superioridad que mostraría aquel curso no sólo ganando la Liga de Campeones, sino un sextete de títulos.

Para el choque de este miércoles, los azulgrana acuden con todas sus armas, a excepción del lesionado Dembélé, pero con un Messi entonado (ha marcado ya 12 goles en los 11 partidos oficiales que ha disputado este curso, incluidos los dos partidos con su selección) y un Luis Suárez que volvió a ver puerta en el partido de Girona (0-3), en el que el uruguayo jugó su partido cien como barcelonista.

En el Barcelona se entiende que una victoria contra el Sporting, que viene de vencer en el campo del Olympicos (2-3), les situaría además de líder, en solitario, con un camino aplanado hacia el primer escollo, como es superar la fase de grupos.

Ello, pese a que el equipo lisboeta, que debió jugar una previa, está invicto este curso en Europa, y la racha se extiende a once partidos sin perder entre todos los de esta temporada, más el último de la pasada.

Frente a los números de los portugueses, el bagaje esta temporada del Barcelona es demoledor en la Liga y en la Liga de Campeones, donde no ha encontrado aún ningún rival que no sólo no le haya restado un punto, sino que le haya hecho sombra, a excepción del arranque en la Supercopa de España, en la que los barcelonistas no fueron rival para el Real Madrid.

Para el partido en el José Alvalade se espera que el Barcelona saque a sus mejores armas, entre las que cabe la alineación de Gerared Deulofeu, que ante el Girona descansó, y la del portugués Nélson Semedo, quien también se cayó de la lista de convocados en el último partido. Su compatriota André Gomes, que sólo ha tenido minutos repartidos en partidos, si acaba siendo titular se medirá al que hace años fue su entrenador Jorge Jesus, ahora preparador del Sporting.

Para el equipo titular azulgrana, el descanso de Gerard Piqué contra el Girona le devolverá a la titularidad en Lisboa, mientras que en el centro del campo a Valverde se le abren muchas opciones, con el buen momento mostrado por todas las opciones utilizadas (Rakitic, Iniesta, Paulinho, Denis Suárez y Sergio Busquets), mientras que en ataque, tras la titularidad de Aleix Vidal, se espera que vuelva Deulofeu al extremo, para formar tripleta atacante con Suárez y Messi.

Último entrenamiento del Barcelona. Foto: EFE

El Sporting de Jorge Jesus también se aferra a la estadística de ver como cuenta con ventaja en los enfrentamientos sobre los equipos españoles en casa, con seis victorias, dos empates y tres derrotas.

Además, se recuerda que en la Copa UEFA 1986, el cuadro lisboeta ganó al Barcelona (2-1), aunque, eso si, cayó eliminado debido al 1-0 en favor barcelonista de la ida.

El partido de este miércoles marcará además el reencuentro del defensa francés Jérémy Mathieu con sus antiguos compañeros, después de ser traspasado del Barcelona al Sporting el pasado verano.

Del lado de los verdiblancos jugará también el internacional portugués Fábio Coentrão, cedido por el Real Madrid, que ya cuenta con varios enfrentamientos ante los blaugranas a sus espaldas.

Jorge Jesus cuenta además con la calidad de jugadores como los portugueses Bruno Fernandes y Gélson Martins, que han destacado en este inicio de temporada y que suman ya 11 goles entre los dos.

En la Liga lusa el Sporting es actualmente segundo, con dos puntos menos que el líder Oporto, después del ya citado tropiezo de este último fin de semana.

ALINEACIONES PROBABLES

Sporting: Rui Patrício; Sebastián Coates; Jeremy Mathieu; Fábio Coentrão; Cristiano Piccini; William Carvalho; Rodrigo Battaglia; Bruno Fernandes; Marcos Acuña; Gélson Martins; Bas Dost.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta o André Gomes; Messi, Luis Suárez, Deulofeu.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía)

Estadio: José Alvalade (capacidad para 50.095 personas).