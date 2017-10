Piqué, entre lágrimas: "Si molesto, dejo la selección"

Gerard Piqué es una de las caras famosas que se ha convertido en centro de la noticia durante este referéndum catalán. Si la mañana del domingo se le veía votando en un colegio entre risas y aplausos de la gente, tras el partido contra Las Palmas, ya por la tarde, la actitud del central era muy diferente.

Sin poder controlar la lágrimas ante la prensa por todos los hechos acontecidos durante el día y durante el partido, disputado a puerta cerrada y con presencia policial, el jugador azulgrana ha dejado muy clara su posición ante todos aquellos que le critican. "Creo que puedo seguir yendo a la selección porque hay gente en España que no aprueba los actos que han sucedido en Cataluña, pero si alguien cree que molesto o soy un problema no tengo reparos en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018. Ir a la selección no es una cuestión patriótica".

Porque el jugador está en pos del derecho a decidir más allá de sus satisfacción laboral. "Estamos delante de un país que utiliza sus medios afines para mentir porque durante todos estos años han dicho que somos una pequeña minoría y nos manifestábamos de manera tumultuosa... Éramos millones de personas. Les han hecho creer que los catalanes somos los malos. Y no somos los malos".

Aunque también quiso recalcar su postura en cuanto al intento de anular el partido contra Las Palmas y la posterior decisión de jugar a puerta cerrada. "La junta ha intentado suspender el partido. Después de lo sucedido en todas las partes de Cataluña. Ha sido mi peor experiencia como profesional. Ha sido un día muy duro, familias y niños han intentado ir a votar y la policía... en fin, las imágenes hablan por sí solas", para añadir que "ha habido muchos argumentos a favor y en contra a la hora de jugar, pero al final nos jugábamos los puntos. LaLiga y Las Palmas querían jugar y hemos jugado, no hay que darle muchas vueltas al asunto".

El catalán también ha tenido un momento para hablar de las cargas policiales, algo que le ha sorprendido. "Pensaba que intentarían frenar la votación de forma pacífica, pero no ha sido así. Creo que es una de las peores decisiones de este país en los últimos años. Solo ha hecho separar más Cataluña de España".