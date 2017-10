Torres asegura que no era el día para que la UD llevara la bandera

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que el "pasado domingo no era el día" para que la Unión Deportiva Las Palmas luciera una camiseta con la bandera de España en el encuentro que disputó con el Barcelona en el Camp Nou. "Era un día para la calma, y esa decisión que adoptó la dirección del club amarillo tenía su complicación ya que el partido coincidía con la celebración del referéndum independentista en Cataluña", destacó el consejero de Deportes insular.

Aunque Torres intentó "quitar leña al fuego" a esta polémica, sobre todo tras recibir las disculpas del presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, señaló que los responsables jurídicos del Cabildo tendrán que ver si la entidad deportiva ha incumplido el convenio de patrocinio. La corporación insular y el equipo de fútbol grancanario tienen suscrito un acuerdo por importe cercano a los tres millones de euros que se basa en la promoción de la Isla a través del equipaje amarillo cuando juega fuera de la isla.

El consejero añadió que normalmente cuando se ha modificado la publicidad de la Isla se ha comunicado al Cabildo, como ocurrió en una ocasión que en el frontal de la camiseta se han colocado mensajes de apoyo a situaciones como la carretera de La Aldea o contra la violencia de género. Sin embargo, apuntó que en esta ocasión no se avisó a la corporación, y en su caso, dijo se enteró a través de la noticia publicada por este periódico.

Subrayó Torres que poner la bandera de España en la camiseta justo el mismo día en que se celebra el referéndun en un partido con el Barcelona "conllevaba bastantes razones de peso como para haberlo consultado".

A este respecto, precisó que sabían que iban a estar en el Camp Nou, y aunque el partido se celebró a puerta cerrada finalmente, pudo haberse jugado ante 120.000 espectadores, y con un sentimiento complicado ante lo que estaba aconteciendo en Cataluña el pasado domingo.

El consejero quiso dejar claro que el conflicto con la Unión Deportiva no tiene nada que ver con el uso de la bandera nacional. "No tiene nada que ver con el amor" que se le tiene a la bandera de España, recalcó. Sobre esta cuestión puntualizó que "nadie discute que la bandera del Cabildo es la bandera de España", al tiempo que insistió en que el día del referéndun no era el día para que la lucieran los jugadores del club amarillo.