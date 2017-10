Jupp Heynckes toma las riendas del Bayern de Múnich "como un acto de amistad"

El entrenador Jupp Heynckes ha confirmado, en declaraciones a la revista "Kicker", que asumirá el Bayern Múnich hasta final de la temporada "como un acto de amistad", y por todo lo que le debe al club, que fue una de las estaciones más importantes de su carrera como entrenador.



"No se trata de un nuevo comienzo, sino de un acto de amistad; y sólo lo hago por todo lo le debo al club", dijo Heynckes, de 72 años, en declaraciones a la publicación citada.



Heynckes cubrirá la vacante dejada por el destituido Carlo Ancelotti, siendo su cuarta etapa como entrenador del Bayern.



"Tengo buenas sensaciones de que las cosas pueden funcionar bien de inmediato", dijo el entrenador.



Heynckes cerró su última etapa en el Bayern, entre 2011 y 2013, con la conquista del triple de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.





"I would not have returned to any other club in the world, but FC Bayern München is a labour of love for me." pic.twitter.com/RF3hGAcrWa