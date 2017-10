Panucci: "Piqué me parece un tío con muchos huevos"

El seleccionador del Albania, Christian Panucci, señaló sobre la polémica que se ha vivido en la selección española con Gerard Piqué y la situación que se vive en Cataluña, que el defensa del Barcelona le parece "un tío con muchos huevos".

"Sinceramente me parece un tío con muchos huevos, con coraje y luego en sus asuntos políticos, y otras cosas, no me quiero meter. Pero me gustan más las personas claras, con carácter, con sinceridad".