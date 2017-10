Tebas pide el final de la rebelión y que el Barça siga en la Liga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confiado en que el FC Barcelona siga en la Liga Española, puesto que su salida espera que "no se produzca", con lo cual aguarda que se "elimine esta rebelión que se está produciendo por parte de las autoridades catalanas".

Si el escenario fuese otro, ha manifestado en declaraciones a la prensa en Santiago de Compostela, sería una situación que no quiere que se produzca, con ninguno de los clubes catalanes, y que obligaría a reaccionar, en un contexto "malo para todos".

"Ya saldremos adelante y trabajaremos si llegase el caso", ha apuntado el presidente de LaLiga antes de ofrecer una conferencia en la que explicó que el fútbol de alto nivel es un negocio que despierta más interés que cualquier otro evento mundial.

Sobre la presencia de Gerard Piqué en la selección española, dijo que "si no es independentista y está jugando es porque siente los colores", pero que, de otro modo, no tendría hueco y "es importante que no se convierta esto en un All Stars".

"Él (Piqué) ya dijo que no es independentista", ha remarcadoJavier Tebas. Si Piqué se hubiese posicionado de otra forma, "para mí, personalmente, y yo creo que para la mayoría de los españoles, la selección española no es una selección de All Stars".

Al remarcar esta idea, ha ahondado en que bajo su criterio para formar parte de la selección "tienes que ser uno de los grandes jugadores y tener un sentimiento por tu país, por tu nación, y si no lo tienes, no tienes por qué venir", puesto que "esto es algo más".

Por otro lado, Tebas cree que la decisión del Consejo Superior de Deportes, que acordó presentar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un recurso extraordinario de revisión del proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras los datos desvelados en la instrucción de la "Operación Soule", se "debía tomar".

Ha confiado que espera que se repita este proceso electoral, que ya calificó en su momento, ha recordado, de "chapuza" y de "tangada". Y de Ángel María Villar, deslegitimado presidente de la RFEF, ha reiterado que "es historia ya del fútbol, para unos muy buena, para otros muy mala", pero ha incidido Tebas en que hay un cambio y "el villarismo, esa forma de gestionar clientelar, termina".